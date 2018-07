Špatné léto pro Houston. Bude ještě někdy atakovat mocné Golden State?

Příležitostí k zisku titulu v NBA není nekonečno. Své o tom mohou vyprávět třeba borci San Antonia. Loni vedli v prvním zápase finále západu nad Warriors o 23 bodů ve třetí čtvrtině. Pak však hlavní hvězda Kawhi Leonard dopadla na nohu bránícího Zazy Pačuliji, zranil si kotník a Warriors sérii hladce vyhráli. Leonard od té doby odehrál jen devět zápasů, teď je s vedením klubu rozhádaný a požaduje výměnu.

Ta chvíle, kdy se Leonard zranil, zřejmě bude fanoušky Spurs trápit spoustu dalších let.

Na letošní finále konference se můžeme za pár let dívat stejně. Houston byl k sestřelení šampionů ještě blíž než San Antonio, když vedl v poločase rozhodujícího sedmého zápasu o 11 bodů. Jenže pak minul 27 trojek v řadě a Warriors zápas otočili. Svou roli v tom sehrálo i zranění rozehrávače Chrise Paula.

Rockets samozřejmě chtějí úspěšné tažení poslední sezonou minimálně zopakovat, jenže zřejmě budou slabším týmem než loni.

Červenobílí totiž přišli o Trevora Arizu. Hráč základní pětky, výborný obranář a solidní střelec za tři body se na Houston vykašlal nejrychleji, jak mohl. Hned prvního července oznámil podpis ročního kontraktu za 15 milionů dolarů s Phoenixem.

Cítil, že nebyl prioritou Rockets a sáhl po nejvyšší nabídce od konkurence.

Hlavní bylo prodloužení smlouvy s Chrisem Paulem, který od Houstonu dostane v příštích čtyřech letech dohromady 160 milionů. Pro fanoušky však ztráta Arizy znamenala skoro stejně jako udržení Paula, tak moc byl pro tým v posledních letech důležitý.

Jiná nepříjemná zpráva přišla v pondělí, kdy vyšlo najevo, že v Houstonu nezůstane ani další obranář Luc Mbah a Moute. Jedenatřicetiletého rodáka z Kamerunu zlákali Los Angeles Clippers na jeden rok za 4,3 milionu. Mbah a Moute měl sice v závěru sezony problémy se zraněným ramenem, po celý rok byl ale velmi efektivní a statisticky byl nejlepším obráncem v týmu. Fanoušci kritizovali přístup vedení, což se nelíbí manažeru Darylu Moreymu.

„Prý je hodně lidí zklamaných z našeho léta. Pro nás byla priorita udržet Chrise Paula, což je nejlepší současný rozehrávač, už jen to by mělo fanouškům stačit,“ řekl Morey v televizním rozhovoru v rámci Letní ligy NBA.

Morey má částečně pravdu. I tak je ale nízká aktivita Rockets na přestupovém trhu matoucí. Mimo udržení Paula Houston získal do týmu rozehrávače Michaela Cartera-Williamse. Sice jen na rok a za minimální kontrakt, i tak ale experti tento tah kritizují.

Carter-Williams je bývalý nejlepší nováček roku, ovšem za poslední tři sezony neodehrál více než 54 zápasů a jeho střelba je od vstupu do ligy v roce 2013 stále stejná. Stejně špatná.

James Ennis III. (33) z Detroitu pod tlakem Iana Clarka z New Orleans. Michael Carter-Williams ze Charlotte neochotně odchází po svém vyloučení.

Čerstvý úlovek v podobě křídelníka Jamese Ennise by možná mohl Houston zachránit. Osmadvacetiletý hráč by po čtyřech sezonách v NBA určitě propadnout neměl, ale jak si povede v play off, to se teprve dozvíme.

A i on bude mít při 36procentní tříbodové střelbě problém naplnit klubové motto „trojky a nájezdy“.

Na střelbu chtějí Rockets získat veterána Carmela Anthonyho, pokud se dohodne na vykoupení ze své smlouvy v Oklahoma City, ale ani to není žádná výhra. Anthony se už od angažmá v New Yorku nemusí s trenérem Mikem D’Antonim, takže hrozí, že bude v Rockets podobně nespokojený jako v Thunder.

A to jsme ještě ani nezmínili Clinta Capelu, dynamického a skvěle atleticky vybaveného pivota, který byl klíčový v průběhu celé sezony, a hlavně ve druhém kole play off proti Utahu. Ten je chráněným volným hráčem, takže Rockets zatím čekají na nabídku některého z ostatních klubů, aby ji mohli vyrovnat. Sami prý nabízí čtyřletý kontrakt v hodnotě 60 milionů dolarů, hráč by si spíše představoval 100 milionů.

Je pravděpodobné, že naštvaný Capela podepíše takzvanou qualifying offer na 4,8 milionu, zůstane v Houstonu a příští léto bude volným hráčem, který může podepsat kdekoliv. Ani to Rockets nestraší.

„Potřebujeme mít co nejsilnější tým na play off. Líbí se nám, jak máme tým poskládaný, navíc máme ještě celou sezonu na to, abychom někoho získali prostřednictvím trejdu,“ dodal Morey.

Clint Capela z Houstonu donáší míč do koše Sacramenta.

Sezona NBA je velmi dlouhá a jak ukázali Cleveland Cavaliers, není potřeba všechny výměny podniknout před začátkem ročníku. Rockets chtějí vyzvat Warriors a svou šanci v play off zřejmě dostanou. Zřejmě je však čeká těžká práce. Zlepšení se očekává od Lakers, Oklahoma City nebo Utahu.

I přes všechno výše popsané jsou Rockets zřejmě druhým největším favoritem na titul, stejně tak je však možné, že svůj vrchol už má tento tým za sebou a nejlepší šanci propásl.