Bikové hvězdy se ve Vysočina Areně postaví na start hned dvakrát

Na optimismus má rozhodně právo, protože podobnou akci nechystá Nové Město poprvé. A zatím pokaždé byli závodníci i diváci velmi spokojení. „Jediné, co by nás mohlo trochu nemile překvapit, je počasí,“ přiznává Vaněk.

Na předpověď je příliš brzy

Přesto i v tomto směru zachovává chladnou hlavu. „Z dlouhodobého hlediska by totiž tohle období určitě nemělo patřit mezi ta, kdy třeba celý týden prší,“ argumentuje.

A jak znějí vyhlídky meteorologů? „Jasně, že jsem se díval na předpověď – a podle ní by měly být do půlky příštího týdne přeháňky. Faktem ovšem zůstává, že řídit se tím nemá absolutně cenu. Relevantní předpověď je dva dny dopředu,“ má jasno Vaněk.

Co se startovního pole týká, dorazit by podle něj měla zase kompletní bikerská špička. „A co je určitě zajímavé, tak těch čtyřicet nejlepších se v Novém Městě představí už v pátek na short tracku. Diváci tak budou mít možnost vidět například Schurtera či Kulhavého hned dvakrát. V neděli totiž pojedou i hlavní závod,“ upozorňuje Vaněk.

Zařazení short tracku bude mít ve Světovém poháru premiéru. „A protože chceme, aby ho hvězdy jely v co nejlepší atmosféře, bude páteční program k vidění zdarma,“ lákají fanoušky novoměstští organizátoři.

Vstupenky nebudou potřeba ani na sobotu, pořídit si je tak příznivci musí až na neděli. „Myslím, že zájem bude podobný jako v předchozích letech. Předpokládáme, že dosáhne zase někam ke dvaceti tisícům lidí,“ věří Vaněk, podle něhož nechávají fanoušci nákup vstupenek většinou až na poslední chvíli.