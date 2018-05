Semifinálovému derby v extralize hokejbalistů vládnou Pardubice

Bude to mít ale těžké. Pardubice totiž v obou utkáních ukázaly přehled a až na výjimky poměrně v pohodě Letohrad přehrávaly.

„Asi budu sprostý...,“ říkal po zápase asistent letohradského trenéra Filip Červinka. „Je to hodně náročné. Proti Pardubicím je hrozně složité hrát. Prohráli jsme s nimi už čtyři zápasy v řadě, ale teď v semifinále je to hlavně o našich hlavách,“ znal příčiny.

Na otázku, kde přesně je problém, našel také celkem upřímnou odpověď. „Podle mě jsme se uspokojili postupem do semifinále. Vidím to na tom týmu. Máme za sebou největší úspěch chlapů v Letohradě a špatně jsme se na to semifinále připravili,“ neskrýval Červinka.

A dál své svěřence nešetřil...

„Máme špatné vstupy do třetin. Pardubice si v začátku vypracují náskok a mají jednu šikovnou lajnu, která to dokáže zavřít, a hrozně těžko se proti ní prosazuje,“ litoval Červinka.

Letohrad tedy bude v sobotu na domácí půdě odvracet první mečbol svého soupeře. I přes značnou kritiku však asistent hlavního kouče správně neskládá zbraně a vidí alespoň jedno pozitivum.

„Může to být poslední zápas, ale nad tím nechceme přemýšlet. Doma musíme navázat na poslední třetinu z Pardubic. (Letohrad ji vyhrál 3:2 a soupeře dostal pod tlak.) V ní jsme soupeře naprosto přehrávali. Prakticky ob střídání točí jednu lajnu a utaví se. Musíme mít lepší pohyb a hlavně se víc koncentrovat,“ nabádal Červinka.

O poznání lepší atmosféra panuje v pardubické kabině, za ni druhý semifinálový duel hodnotil Jan Bílý.

„Za stavu 5:1 to vypadalo v pohodě, ale pak jsme si to sami zkomplikovali a bylo z toho zbytečné drama,“ uvažoval hokejbalový útočník a florbalový obránce v jedné osobě.

V semifinále prozatím zapsal pět bodů za 3 góly a 2 asistence. Lepší pocit měl však z nedělní výhry 6:4.

„Ve druhém zápase jsme na tom byli lépe fyzicky, chytili jsme začátek a u všeho jsme byli dřív než Letohrad. Výhra je cenná, ale bylo to zbytečně zdramatizované,“ upozorňoval Bílý.

Pardubice trochu vypustily závěr, což by se dalo vysvětlit nedostatkem sil z náročného čtvrtfinálového obratu. To však Bílý odmítá.

„O silách to není. Je to spíš o špatné koncentrovanosti. V klidu vedeme, ale začneme vymýšlet hrozné blbosti a dostáváme se pod tlak,“ nemusel daleko pro důvody.

Síly, světe div se, nedocházejí ani Bílému osobně, jenž musí vedle hokejbalu ještě běhat na trénincích florbalového Sokola.

„Máme individuální plány. Teď jsem si zrovna odpočinul, ale minulý týden jsem musel na tři tréninky a to bylo hodně těžké. Ale sám jsem si to vybral, takže to musím zvládnout,“ nevymlouval se Bílý.

Ale zpět mezi hokejbalové mantinely. Skláři vedou 2:0 na zápasy a příště mohou postoupit do finále, na vavřínech však neusínají.

„Vypadá to dobře, ale sami jsme zažili, že to ještě můžeme ztratit. Navíc v Letohradě budeme hrát na asfaltu a na něm soupeř opravdu umí. Šimi (brankář Letohradu Jan Šimara) to určitě zase zavře a bude to těžké. Ale chceme vyhrát,“ vyhlašuje logicky hráč s přezdívkou „White“.

O postup bude se svým týmem usilovat 19. května od 16 hodin.