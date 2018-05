Východočeské hokejbalové semifinále: Pardubice vyzvou Letohrad

A přesně to se vyplatilo pardubickým hokejbalistům, kteří se po dokonalém obratu série s Ústím nad Labem mohou těšit na semifinále, které začíná dnes v 17 hodin na hřišti v Polabinách a pokračuje o den později na stejném místě o hodinu dřív. Soupeřem Pardubicím budou letohradští Jeleni.

„Těžký soupeř. Letohrad je úplně jiný než Ústí. Má v týmu hodně šikovných kluků, kteří jsou navíc podpořeni výborným brankářem Šimarou,“ vyzdvihoval letohradskou sílu v rozhovoru pro klubový web trenér Pardubic Jiří Mašík.

Ten ovšem ze všeho nejdřív neopomněl postup do semifinále oslavit. „Samozřejmě, že jsme si to užili a trochu to oslavili, ale už se musíme soustředit na další sérii,“ řekl.

Podobně jsou na tom i v Letohradě, kde taktéž vyhlíží start semifinále. „Jsme šťastní, že se nám povedlo postoupit. Mezi nejlepší čtyři jsme se dostali po hodně dlouhé době a je to hlavně zásluha Honzy Šimary, který vychytal neskutečný věci,“ smekl na webu Letohradu jeho kouč Tomáš Friml.

Čtvrtfinálové série obou semifinálových soupeřů byly naprosto odlišné. Letohrad hrál proti Plzni, kterou přehrál 3:0 na zápasy. Friml byl ale přesto poměrně kritický.

„Musím říct, že hlavně na západě Čech byla Plzeň herně lepší. V podstatě nás přehrávala, ale my těžili z dobré koncovky. Dali jsme gól skoro z každé šance,“ přemítal.

V prvním zápase Jeleni vybojovali výhru 2:1, druhý ovládli 5:0 a ve třetím utkání doma rozhodli o svém postupu výhrou 2:1 po nájezdech.

„I v něm jsme byli všude pozdě, nešly nám nohy, přesilovky... Nakonec to došlo do nájezdů a v nich nikdo neví, jak to dopadne. Spadl z nás obrovský balvan,“ nezastíral Friml.

A jak teprve velký balvan musel v tom případě spadnout z Pardubických? Ti, jak již bylo zmíněno, otáčeli v neuvěřitelně vyrovnané sérii proti Ústí doslova na poslední chvíli. „Byla to úžasná reklama na hokejbal. V pěti utkáních se třikrát prodlužovalo, jednou byly nájezdy... Víc vyrovnané už to být asi nemohlo,“ uvažoval o sérii Mašík.

Jeho tým musel na postup vynaložit obrovské kvantum sil. Že by se ale úplně vyšťavil, o to strach nemá.

„Občas jsme to museli stahovat na dvě lajny, takže kluci toho mají určitě plné zuby, na druhou stranu nás ale ten postup ohromně dobil. Zvládneme to a těšíme se,“ vyhlašuje Mašík.

V semifinále se dá také očekávat skvělá divácká kulisa. Do Pardubic na dvě utkání dorazily dvě stovky lidí, do Letohradu potom jen na třetí postupový duel ještě o čtyřicet více.

„Tolik fanoušků na utkání jsem už dlouho nezažil, byla to nádhera. Někteří hráči sice tolik lidí zažili poprvé a možná byli nervózní, ale musíme za tu skvělou kulisu poděkovat. Doufám, že taková dorazí i příště,“ zve fanoušky na semifinále Tomáš Friml.

Letohrad bude doma hrát příští víkend 19. a 20. května. Případný pátý rozhodující duel by se potom hrál 26. května v Pardubicích.