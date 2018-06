Jedeme do Prahy a tam zvítězíme, velí pardubický hokejbalista Březina

„To rozhodně. Už v první třetině nám Kert nabídl přesilovku pět na tři, kterou jsme měli zužitkovat. Proměňovat takové výhody je klíčové a obzvlášť ve finále. Však nám to Kert také ukázal,“ poukazoval na produktivitu soupeře v přesilovkách kapitán Pardubic Ondřej Březina.

Že by se ovšem druhé utkání rozhodovalo jen v těchto výhodách, to si vůdce východočeské kabiny nemyslí.

„Nejhorší výkon jsme podali ve druhé třetině (Kert ji vyhrál 3:0), to bylo rozhodující. Každopádně jsme ale nepřistoupili vůbec dobře k celému utkání. Měli jsme až moc v hlavách, že to skončíme doma,“ nevymlouvá se Březina.

Vzhledem k tomu, že Pardubice první domácí utkání vyhrály 5:2, je aktuální stav finálové série vyrovnaný 2:2 na zápasy a rozhodovat se bude v posledním možném duelu na Kertu.

„Každý by to chtěl skončit doma, ale takový je sport. Jedeme do Prahy a tam zvítězíme,“ věří Březina.

Výhodu domácího prostředí ve finále necítí.

„Kert Park je velmi silný soupeř, ale stejně tak i my jsme ukázali naši sílu. Kdyby nám někdo řekl, že budeme hrát finále na pět utkání, tak budeme jásat,“ nezastírá Březina.

Aktuální situaci v sérii dokonce vidí jako výhodu pro svůj tým.

„Na začátku nám nikdo nevěřil, naopak na nás všichni házeli špínu. Musíme si v kabině uvědomit, v j aké jsme teď situaci, otočit si to v hlavách ve svůj prospěch a udělat všechno pro zisk poháru,“ nabádá Březina.

Těší ho i fakt, že zpět na hřišti je J an Bílý, jenž byl ve druhém finále nepříjemně atakován, a vypadalo to, že má po sezoně.

„White je pro nás klíčový hráč a určitě jsme všichni rádi, že je zpátky,“ řekl.

Nedělní zápas s sebou nesl i jeden kuriózní okamžik. Zatímco dvě třetiny panovalo na hřišti nesnesitelné vedro, tak ve třetí začalo naopak velmi hustě pršet, voda se dostala do elektriky a zkrat ukončil přímý přenos České televize.

„Takový je hokejbal, svým způsobem je to jeho specifikum. Je to i hezké. Počasí dokáže ovlivnit utkání a pomoci jednomu, nebo druhému. Dnes to ale nemělo vliv na nic. Tedy kromě televize a nekomfortu diváků,“ usmíval se Březina.

Srovnáno Pardubičtí hokejbalisté prohráli čtvrté finálové utkání s Kertem 0:5 a o mistrovi rozhodne pátý zápas v Praze.