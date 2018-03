Biatlonisté přemýšlejí, co dál. Úkol Čechů teď zní: okysličit tým

Jenže když se předseda svazu Jiří Hamza zamýšlí nad budoucností českého biatlonu, oprávněně říká: „Je jasné, že teď musíme náš tým okysličit.“

Na mysli má závodnickou i trenérskou partu. Už v Oslu probíhala jednání. Podrobnosti zatím zůstávají utajeny, ale nejpozději v dubnu má být vše zveřejněno. Spekuluje se například o potřebě střeleckého trenéra-specialisty.

Biatlon před rokem a letos Medailová umístění v sezoně

(SP + MS/ZOH):

Sezona 2016/17:

5 - 9 - 7

(z toho bez Koukalové 0 -3 - 3)

Sezona 2017/18:

0 - 2 - 4 Umístění v Top 10 na vrcholné akci:

MS 2017:

1., 2., 3. a 4. Koukalová

2., 5., 5. Moravec

6. Krčmář

4., 7. a 10. štafety

ZOH 2018:

2. a 7. Krčmář

3. a 7. Vítková

7. a 8. štafety Celkové umístění v SP - muži:

Sezona 2016/17:

12. Moravec

17. Krčmář

22. Šlesingr

63. Soukup

Sezona 2017/18:

22. Moravec

25. Krčmář

45. Šlesingr

78. Soukup Celkové umístění v SP - ženy:

Sezona 2016/17:

2. Koukalová

13. Puskarčíková

25. Vítková

53. Charvátová

Sezona 2017/18:

6. Vítková

31. Puskarčíková

56. Jislová

84. Zvařičová Pohár národů a štafety:

Sezona 2016/17:

Pohár národů muži: 7.

Štafeta muži: 7.

Pohár národů ženy: 4.

Štafeta ženy: 5.

Sezona 2017/18:

Pohár národů muži: 8.

Štafeta muži: 12.

Pohár národů ženy: 9.

Štafeta ženy: 10.

(Pozn.: Letošní umístění v SP jsou bez finále v Ťumeni, které Češi bojkotují.)

Většina biatlonového pelotonu se sice ještě chystá na pohárové finále do Ruska, ovšem pro Čechy, kteří závody v Ťumeni bojkotují, mezinárodní sezona včera skončila.

Jaká tedy byla?

Nabízejí se dva úhly pohledu.

Sezona přinesla Česku dvě olympijské medaile. To je bilance, kterou by ve chvíli, kdy bylo jasno o neúčasti Gabriely Koukalové, všichni okamžitě brali.

„Rozhodně si nemyslím, že to byla špatná sezona,“ říká šéftrenér Ondřej Rybář. „V olympijské zimě vše upíráte ke hrám, to ostatní jde stranou. Když atlet na mítincích špatně hází nebo běhá a pak má medaili z olympiády, také je celkově se sezonou spokojený.“

Je zde však ještě druhý pohled.

Celkově totiž Češi během zimy vyklízeli pozice a často strádali střelecky i běžecky. Po šesti letech, kdy tým neustále stoupal vzhůru, přišel útlum.

Až příliš často tak čeští biatlonisté „vyjeli“ z televizních přenosů. V závodech se vytratili na pozice, kde už je kamery nezabíraly.

Nepřehlédnutelný byl drtivý dopad absence Gabriely Koukalové, která se loni postarala o 1089 pohárových bodů, tři světové medaile a 15 z 21 umístění týmu na pohárových stupních vítězů. Pro porovnání: další Češi, tedy bez Koukalové, stáli v minulé sezoně na stupních vítězů šestkrát - a letos také šestkrát.

Výrazné zlepšení výkonnosti oproti předchozí zimě předvedla pouze Veronika Vítková, která zažila druhou nejlepší sezonu kariéry.

Zlepšily se i Markéta Davidová a Jessica Jislová. Michal Krčmář střídal stejně jako loni výborné výkony se slabšími. Křivku dolů nabraly výsledky Ondřeje Moravce, Michala Šlesingra, Evy Puskarčíkové a Lucie Charvátové.

Kariéru dojížděli, většinou daleko od bodů, Jaroslav Soukup a Veronika Zvařičová.

GENERAČNÍ PŘEDÁVKA: Jaroslav Soukup posílá do posledního úseku štafety Adama Václavíka.

Jakmile kdokoliv z české elity z jakéhokoliv důvodu vypadl ze sestavy, nebylo ho víceméně kým nahradit. Z mladých se s výjimkou nedělní štafety stále hledal Adam Václavík. „Přitom víme z tréninku, že Adam má mnohem na víc,“ podotýká Rybář.

Dříve se za Koukalovou občasné problémy v týmu skryly, bez Koukalové se teď naopak obnažily.

„Navíc zdravotních problémů jsme měli nejvíc za posledních osm let. Nehledáme si tím alibi, ale zmínit to musím,“ říká Rybář. Puskarčíková přišla o dva měsíce přípravy, Moravec o tři. „Obrovsky si ho vážím za to, že to ani potom v hlavě nezabalil,“ podotkl šéftrenér.

Také Rybář ovšem souhlasí s tím, že změny jsou nutné. „Nestrkáme hlavu do písku. V sezoně se vyskytla i řada hluchých míst. Máme podněty k zamyšlení,“ tvrdí. „Stoprocentně upravíme systém přípravy, po olympijském cyklu je na to ideální čas.“

OLYMPIJŠTÍ MEDAILISTÉ: bronzová Veronika Vítková a stříbrný Michal Krčmář.

Hledání týmu pro příští hry

Nesporná je nutnost generační obměny týmu. Potká čas od času každou zemi. Švédové zažili tři naprosto hluché roky – a kde jsou nyní. V minulosti se kvůli střídání generací trápili Italové či norské ženy, a dokonce i německá supervelmoc.

Češi nyní musí tým postupně omladit tak, aby je tento proces zasáhl co nejméně a na příštích hrách byli opět schopni jet o medaile.

Velkým příslibem jsou světové juniorské medaile Markéty Davidové. „Ale za ní v juniorkách široko daleko nikdo není. V juniorech je situace o něco veselejší, přesto i tam zeje díra,“ hodnotí Rybář. „Může být problém najít teď mezi nimi mladé, kteří jsou ochotni podstoupit celou tu peripetii nesmírně tvrdé práce jako současná generace.“

NADĚJE: Markéta Davidová, juniorská mistryně světa... a kdo další?

Spásou tudíž může být až ta další generace, vzešlá z boomu biatlonu po roce 2013, tedy současné dvanácti- až čtrnáctileté talenty. Hamza tvrdí, že snad žádný jiný český svaz neinvestoval do dětí a jejich trenérů tak velký obnos získaných peněz jako právě biatlon.

V tom tkví naděje.

Přestože nejprve možná přijdou hladovější léta.