Běžkyně Wengová obhájila ve Světovém poháru křišťálový glóbus

Švédsko

Ženy - stíhací závod 10 km volně: 1. Björgenová (Nor.) 24:18,9, 2. Digginsová -16,7, 3. Bjornsenová (obě USA) -1:11,5, 4. Hagaová -1:12,0, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -1:12,8, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:16,2, 7. Kallaová (Švéd.) -1:17,9, 8. Östbergová (Nor.) -1:19,0, 9. Sundlingová -1:30,5, 10. Anderssonová (obě Švéd.) -1:44,7.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. H. Wengová (Nor.) 1476, 2. Digginsová 1436, 3. Östbergová 1414, 4. Pärmäkoskiová 1220, 5. Björgenová 1078, 6. Bjornsenová 956, ...32. Nováková 208, 82. Beroušková (obě ČR) 26.