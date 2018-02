Rychle zapomenout. Házenkáře Jičína čeká klíčová část sezony

Přitom poločas z pohledu Ronalu nevypadal špatně, na tabuli po něm svítil nerozhodný stav 15:15. Jenže ve druhé půli jako by Jičínu došly síly a po odskočení Dukly do trháku se utkání pouze dohrávalo.

„Ve chvíli, kdy jsme hráli přesilovou hru, jsme udělali dvě hrubé chyby, dostali jsme góly do prázdné branky, Dukla odskočila do čtyřbrankového vedení a na to už jsme nedokázali zareagovat. Domácí získali sebevědomí a po zásluze i dva body,“ viděl klíčový moment utkání trenér jičínského Ronalu Petr Mašát.

Jičín čeká zlomová část sezony v boji o play-off Jičín - Brno, 10. 2. v 18.00

Hranice - Jičín 18. 2. v 10.30

Jičín - Nové Veselí 24. 2. v 18.00 Závěr tabulky

7. Jičín 14 6 1 7 363:374 13

8. KP Brno 14 5 1 8 389:404 11

9. Hranice 14 5 0 9 352:372 10

10. N. Veselí 14 4 1 9 343:352 9

11. Frýdek-M. 14 4 1 9 365:388 9

12. Strakonice14 4 1 9 348:418 9 * Do play-off postupuje 8 týmů

Na vysokou porážku musejí svěřenci trenéra Mašáta rychle zapomenout, protože hned další extraligová utkání budou vzhledem k blížícímu se závěru základní části klíčová. „V druhém poločase utkání s Duklou jsme nevyužili přesilovku, naopak jsme inkasovali, tam se myšlenky na úspěch vytratily, teď nás čekají důležité zápasy, které musíme zvládnout,“ řekl kapitán týmu Martin Bareš.

Hned první z nich nabídne souboj sedmého celku s osmým, v něm Jičín přivítá házenkáře Brna. A těm má co oplácet, protože první vzájemný duel letošní sezony vyhrálo Brno 31:28. Navíc v prvním utkání po pauze dokázalo vyhrát doma nad Frýdkem-Místkem a přiblížilo se Jičínu na pouhé dva body. Utkání v Jičíně se hraje tradičně v sobotu od 18 hodin.

Avšak i po Brnu přijdou další veledůležité zápasy, které mohou rozhodnout, jestli bude letošní sezona pro Východočechy úspěšná. Půjde totiž o zápasy s týmy, které se chtějí probojovat do play-off a zatím jsou za Jičínem. K utkání dalšího kola Jičín bude cestovat do Hranic a následně doma přivítá Nové Veselí.