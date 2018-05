Házenkáře Lovosic drtila karvinská hra bez brankáře: Neubránili jsme je

„Hra sedmi proti šesti, na kterou jsme vsadili ve všech utkáních, rozhodla. Na soupeře platila,“ viděl karvinský kouč Marek Michalisko. Lovosický křídelník Miloslav Sýkora souhlasil: „Porazili nás tím, mají to výborně sehrané díky dvěma velice kvalitním pivotům. Ubránit to byl pro nás nadlidský úkol.“

Doma Lovci v sobotu ztroskotali 33:38 a čeká je boj o bronz se Zubřím, startují venku o víkendu.

Hru bez gólmana Karviná používala celý zápas na rozdíl od hokejistů; ti k ní sahají až v závěru. „Doma jsme to hráli až ve druhých poločasech, v Lovosicích už od začátku. Nechtěli jsme je pustit do laufu,“ osvětlil Michalisko. „Nebudu lhát, trénujeme to od začátku sezony, ale v základní části jsme to použili výjimečně. Ale zrovna v Lovosicích v závěru ano.“

V play off Karviná tajnou zbraň odtajnila až v semifinále. „Ve čtvrtfinále jsme ji vytáhnout nemuseli, nechávali jsme to až na Lovosice. Mají v obraně hromotluky France, Bičiště, Landu, urostlá chlapiska. Chtěli jsme je překvapit.“

A Lovosice nenašly protizbraň. „Karviná má hráče s dobrými rozhodovacími schopnostmi: Brůnu, Mlotka a Monczka. Brůna dnes neudělal chybu, měl 15 přihrávek a vždycky si vybral to nejlepší řešení. Když se k tomu přidají dva nebezpeční pivoti, kteří umějí udělat prostor, a naše pasivita v obraně, nebylo co řešit,“ vadilo Berkovi.

O taktickém tahu Karviné, která za brankáře posílala na plac pivota, věděl: „Hráli to už loni, tehdy jsme to ubránili, dávali jsme jim góly do prázdné branky, i v semifinále poháru v Brně. Jenže teď nechybovali. Jestli za ty tři zápasy při hře sedm na šest udělali tři technické chyby..., to byl základ.“

Před pár lety z pravidel vypadlo, že hráč, který střídá brankáře, si musí navléct rozlišovák. Od té doby se z power play stal využívanější manévr. „Brankář Marjanovič mi po každém zápase řekne, že tolik toho nenasprintuje ani v přípravě,“ pobavilo trenéra Michaliska. „Je to náročné, ale vidí, že to má účinek.“

Berka tvrdí: „Ve finále olympiády 2016 to hráli Dánové od první minuty na Francii, která je vynikající. A stejně to neubránila.“ Teď byli uštvaní i jeho Lovci.