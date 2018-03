Ještě jedno play off, a pak loučení. Házenkář Poloz míří do Švýcarska

Jeho pozice v týmu je pevná, při zranění reprezentanta Stehlíka zaskakuje dokonce i na spojce a znovu se chystá na play off. Přesto je jedna věc jistá - už delší dobu Poloz ví, že v Plzni pokračovat nebude.

Jeho přestup do švýcarského HSC Suhr Aarau, kde podepsal roční smlouvu, nedávno potvrdil i jeden z klubových šéfů Pavel Drobil.

„Každý přestup do zahraničí je velké plus, posun v kariéře. Životně i sportovně. Pár zápasů švýcarské ligy jsem viděl, úroveň je vyšší než česká extraliga,“ říká David Poloz, který v květnu oslaví čtyřiadvacáté narozeniny.

A jestliže jde do Aarau, je více než jisté, že v tom má prsty jeho někdejší plzeňský spoluhráč Milan Škvařil, jenž působí ve švýcarském klubu od loňského léta. A je tam maximálně spokojený. I proto zlákal parťáka k přestupu.

„Jednoho dne se Milan ozval, že potřebují pravé křídlo, jestli nemám zájem. Tak jsem se vydal do Švýcarska na testy, za dva dny jsem tam absolvoval tři tréninky. Docela se mi dařilo, líbil jsem se jim a tak jsme se domluvili na smlouvě,“ popisoval Poloz.

Od chvíle, kdy podepsal smlouvu, pilně šprtá němčinu. „Nikdy předtím jsem se ji neučil, už pár měsíců chodím na kursy. A musím přiznat, že mi to docela jde,“ usmál se levoruký házenkář.

Jeho plzeňská mise ale zdaleka není splněna. V dresu Talentu ho čekají ještě dva zápasy základní části, ten první už dnes od 18 hodin v Praze na Dukle. Druhý pak příští středu ve stejném čase doma s Brnem. Tyhle dva zápasy rozhodnou o pozici Plzně pro play off.

„Body ještě potřebujeme, když se to povede, můžeme zabojovat o elitní čtyřku. Dukla a Lovosice mohou zaváhat a my se můžeme přehoupnout přes ně. Za tím si chceme jít,“ burcuje bojovník Poloz.

Pak ho čeká ještě jednou vyřazovací část české extraligy. I proto zatím na konec v Plzni nemyslí. „Snažím se odehrát každý zápas na sto procent, co to jen jde. Nepřemýšlím o tom, co bude v létě,“ dává jasně najevo, že je dál připravený naplno se rvát za barvy Talentu.

Ale až to přijde a dojde na loučení? „Roky strávené tady byly krásné. Uvidíme, na co dosáhneme letos. Ale ať už to dopadne jakkoliv, budu na Plzeň vzpomínat jen v dobrém. Bojovat každý rok o medaile, to je paráda,“ dodává Poloz.

Čeká ho něco podobného i ve Švýcarsku?