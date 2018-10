Házenkářský bizár. Nevšimli si, že Zubří škrtli „vítězný“ gól

V zářijovém duelu 4. kola extraligy, u něhož zasvítila remíza 26:26, škrtli domácímu Zubří ve druhém poločase regulérní gól. Poškozený klub podal dodatečně protest, soutěžní úsek svazu však ponechal nerozhodný výsledek v platnosti.

„Nemohli jsme s tím nic dělat. Zápis o utkání podepsaly obě strany, nikdo neměl námitky,“ uvedl svazový manažer soutěží Stanislav Svoboda.

V podobném případu před čtyřmi lety však postupoval svaz jinak a Hranicím původně škrtnutý gól dodatečně uznal. Domácí Jičín tak nevyhrál o dvě branky, nýbrž 24:23.

Jak svaz dvakrát změnil výsledek semifinále Výsledek 2. utkání jarního semifinále play off extraligy házenkářů Zubří vs. Plzeň se na popud svazu změnil hned dvakrát. Soutěžní úsek nejdříve zrušil výhru Zubří z prodloužení a nařídil opakování duelu, protože sudí chybně neuznali gól Plzně za stavu 22:22 v čase 59:59. Odvolací komise anulaci zrušila a ponechala výsledek v platnosti s tím, že Plzeň při zmíněném gólu porušila pravidla.

Tentokrát by ale korekce výsledku změnila rozdělení bodů. Zubří by získalo druhý navíc, Plzeň by rázem měla prázdné ruce.

Zubří by se ještě mohlo odvolat k odvolací a revizní komisi, maximálně by ale dosáhlo na opakování utkání, což nehodlá riskovat.

„Je nepříjemné, že se to stalo v nejvyšší soutěži. Domácí by si to měli pohlídat. Vina je ale jednoznačně na straně delegáta a zapisovatele,“ podotkl Svoboda.

Oba se budou za své pochybení zodpovídat u disciplinární komise. Na utkání přitom dohlížel delegát Vangelis Simu, na kterého mají v Zubří spadeno od čtvrtfinálové série s Karvinou v roce 2015.

Simu tehdy umožnil karvinskému Ivkovičovi v druhé sérii sedmimetrových hodů střílet dvakrát po sobě, což pravidla neumožňují. Zubří rozstřel prohrálo a přes jeho protesty byl výsledek dosažený na hřišti ponechán v platnosti. Simu byl za svůj fatální přehmat vyřazen z listiny delegátů.

Ale jen dočasně. Tentokrát Zubří upřel branku z 38. minuty, kdy na 14:18 snižoval Korbel.

„Situace byla nepřehledná. Rozhodčí zároveň vylučovali plzeňského hráče za faul na brankovišti,“ zmínil místopředseda zuberského klubu Michal Balhárek.

Ze záznamu sportovního portálu tvcom.cz je zjevné, že rozhodčí Václav Horáček gól uznal a Plzeň nechal rozehrát ze středu hřiště. Vzápětí snížil na rozdíl tří branek Martin Hrstka, za pár okamžiků však hlasatel oznámil změnu stavu a domácí tým přišel o gól, který mohl být potenciálně vítězný.

„Doufám, že nám na konci základní části nebude chybět k play off,“ přeje si kouč Zubří Dušan Poloz.

Teď mu schází. Zubří je po 6. kole na první nepostupové pozice vinou horšího skóre.