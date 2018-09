Premiéru zvládly plzeňské házenkářky se ctí. A teď je čeká Prešov

„Nastřílet Slavii třicet gólů je skvělé. Holky měly dobrý pohyb v útoku a dobře zahrály i v obraně. Tenhle výsledek je pro nás hodně povzbuzující,“ prohlásil Tomáš Jiskra, jeden z trenérů DHC Plzeň.

Ještě dvě minuty před koncem domácí tým snížil na rozdíl dvou branek. Ale závěr už si Slavia pohlídala. Pikantní duel to byl pro rodinný klan Galušků. Reprezentantka Veronika, plzeňská odchovankyně, přispěla k vítězství favorizovaných Pražanek pěti góly. Na domácí straně se třikrát trefila její sestřenice a kapitánka Linda, jednou pak sestra Dominika. A z lavičky tým DHC dirigovala trenérka Jana, Veroniky teta. „A to ještě moje dvě sestry byly připravené jako zdravotnice,“ usmívala se Jana Galušková.

Tým má tak velkou premiéru za sebou, v hale 31. ZŠ jej povzbuzovalo přes dvě stovky fanoušků. Mimochodem, klub hlásí i více než dvacet majitelů permanentek. „Rozpočet, který se pohybuje mezi jedním a půl a dvěma miliony korun, máme zajištěný. Zhruba polovinu pokryjí příspěvky z města a Plzeňského kraje. A věříme, že přilákáme i další sponzory,“ řekl Jan Šmrha, prezident DHC Plzeň.

Po základní části se dvanáctičlenná tabulka rozdělí na českou a slovenskou část. Ta česká pak na dvě kvarteta týmů, které se utkají v play off o titul a v play out o záchranu. „Záchrana je náš první cíl a pevně věříme, že je v našich silách ho splnit. A kdyby se nám třeba povedlo přiblížit středu tabulky, bylo by to skvělé,“ mínila plzeňská kapitánka Linda Galušková.

Už v neděli DHC čeká další domácí utkání, v předehrávce čtvrtého kola nastoupí v 16 hodin proti slovenskému Prešovu. „Snad z nás spadla nervozita a v neděli si budeme více věřit a výsledek bude lepší,“ přál si trenér Jiskra.

Přešov v úvodním kole MOL ligy prohrál v hale mistrovského Mostu vysoko 24:35.