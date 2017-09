Házenkářky vstoupí do kvalifikace o ME, na úvod přivítají Island

Dalšími soupeřkami českého celku jsou Slovinky, na jejichž půdě se představí v neděli, a Dánky, trojnásobné olympijské vítězky z let 1996 až 2004, světové šampionky z roku 1997 a trojnásobné mistryně Evropy. Na závěrečný turnaj se dostanou první dva týmy ze sedmi skupin a nejlepší celek z třetích míst.

„Pro nás je to velice těžká skupina, možná nejtěžší. Ze čtvrtého koše je Island nejhorší soupeř, ze třetího koše je Slovinsko nejhorší soupeř a Dánsko je po Norsku snad nejsilnější soupeř v prvním koši,“ řekl český trenér Jan Bašný.

„Uvidíme, jak se s tím popereme. Je pravda, že na mistrovství Evropy ve Švédsku jsme měli také těžkou skupinu, ale dostali jsme se z ní do druhé fáze šampionátu,“ dodal český kouč.

Na Island má ženský národní tým dobré vzpomínky, neboť přes něj v roce 2013 postoupil v play off na světový šampionát po výhrách 29:17 venku a 26:21 doma.

„Z pohledu nedávné historie je to pro nás pozitivní soupeř, bohužel je ale také ze čtvrtého koše nejtěžší možný. Prezentuje se klasickou silovou severskou házenou. Na to, že by to měl být nejslabší tým skupiny, není srovnatelný s jinými týmy ze čtvrtého koše v jiných skupinách. Ale musíme se přes ně dostat, pokud chceme na mistrovství Evropy,“ uvedl Bašný.

„Do zápasu proti Islandu jdeme v roli favorita, kterou bychom měly potvrdit. Myslím si, že máme kvalitnější hráčky, a pokud chceme ze skupiny postoupit, tak bychom měly doma vyhrát,“ dodala levá spojka Kamila Kordovská.

Český celek bude v kvalifikaci usilovat o třetí postup na velkou akci na sebou. Na loňském mistrovství Evropy obsadil desáté místo a probojoval se i na prosincový světový šampionát.

Zápas s Islandem začne ve Zlíně ve středu ve 20:10, přímý přenos vysílá ČT sport.