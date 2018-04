Házenkáři Strakonic jdou do bitvy o udržení v extralize

Právě Handball Brno aktuálně drží předposlední, záchranu zajišťující příčku, po které nováček mezi elitou touží. Ztrácí na ni čtyři body.

Trenér Strakonic Roman Marienka si je vědom náročnosti nadstavbové části. „Například Hranice nebo Nové Veselí v základní části prohrávaly skutečně těsně. A přestože skončily v tabulce nízko, od vyšších příček je dělí minimum bodů. Trenéři napříč týmy se shodují, že letošní ročník byl nesmírně vyrovnaný,“ říká šéf střídačky HBC Strakonice.

S Hranicemi mají Strakoničtí bilanci dvou proher ze základní části, s Veselím i Brnem si připsali po jedné výhře. Lze tedy čekat vyrovnané duely. „Bodovou ztrátu sice máme, ale pořád je o co hrát. V play out se náboj hry mění. Už je to buď - anebo. Ztracené body se pak už nedají nahradit. Kdo ale letos dostane černého Petra a spadne, bude jasnější až po třetím kole nadstavby,“ pokračuje kouč.

Do play out nastoupí Strakonice v plné sestavě. Zatím ještě není jasný sobotní start pivota Michala Zbírala. Na 2. kolo by však měl být po zranění stoprocentně fit.

Strakoničtí se budou v nadstavbě moci opřít o střelecké výkony zkušeného kapitána Martina Mošovského. V ligové tabulce střelců zaostal jen za Jiřím Motlem z Lovosic. Celkově na druhém místě nasbíral 134 tref. A statistiku sedmimetrových hodů Mošovský ovládl 47 brankami.

„Snad mi střelecká forma vydrží a pomohu týmu k udržení se v nejvyšší soutěži. Čekám vyrovnaná utkání. Ale musíme je vyhrávat, už není co ztratit,“ vyhlíží play out kapitán.

Hráči nabírají extraligové zkušenosti

Přestože Strakonice sledují soupeře zdola tabulky, trenér Roman Marienka je rád za cenné zkušenosti pro jeho svěřence, díky nimž se herně posunuli. „Trochu jsem čekal, že někteří mladí hráči dozrají rychleji. Ale extraliga je oproti první lize tolik kvalitní a náročná, že to nebylo zcela možné,“ vysvětluje trenér.

Přesto byl podle něj na konci základní části vidět herní posun Ondřeje Landsingera, Adama Nejdla a Tomáše Samka. „Celá extraligová premiéra dodala hráčům sebevědomí. Pochopili, že na tuto soutěž mají jako jednotlivci i jako celý tým,“ uzavírá Roman Marienka, který je s herním projevem z konce základní části i přes nepříznivé výsledky spokojený.

Boj o záchranu otevřou Strakoničtí tuto sobotu na palubovce Hranic. Domácímu publiku se v play out poprvé představí o týden později, kdy přivítají Brno.