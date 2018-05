Strakonice stojí nad propastí. K udržení v extralize potřebují zázrak

I když...

Na Jihočechy momentálně čekají poslední tři zápasy v nadstavbové části o udržení, do které vstupovali s bodovým ziskem ze základní části. Ale ztráta na předposlední Brno už povážlivě narostla na šest bodů. A právě tolik jich je ještě ve hře.

„Šance na záchranu v soutěži ještě stále je. Ale pohybuje se v té rovině, že my musíme všechny zápasy bezpodmínečně vyhrát a Brno, které je před námi, by muselo všechno prohrát,“ vysvětlil hlavní trenér strakonického celku Roman Marienka.

Víru v záchranu v klubu ještě neztratili. Ale zároveň vědí, že už ji nemají ve vlastních rukách. Brno totiž v minulém kole dokázalo zvítězit. Získalo psychickou výhodu i bodový náskok. A jakýkoliv jejich další bodový zisk by znamenal konec nadějí. „My naopak sehráli možná nejhorší utkání, co jsem byl na lavičce. V Novém Veselí jsme se potkali s obrovskou neformou celého týmu. Bylo to od nás hodně špatné,“ konstatoval Marienka.

Klíčový však rozhodně nebyl jen duel v Novém Veselí, který skončil o víkendu porážkou 15:32. Jihočeši nedokázali vyhrát ani v jednom duelu nadstavbové části. Na úvod prohráli v Hranicích. A poté je čekal klíčový duel doma s Brnem, ve kterém potřebovali zvítězit. Měli ho dobře rozehraný, ale nakonec skončil remízou 29:29.

„Tohle utkání bylo klíčové, protože jsme soupeři darovali bod. Kdybychom vyhráli, bylo by to do dalších kol naprosto otevřené. Bohužel, rozhodly poslední tři minuty a naše horší hra v nich,“ uvedl Marienka. V minulé sezoně museli Jihočeši podstoupit baráž o extraligu. V té současné však spadne dolů automaticky poslední celek extraligové tabulky. Zachránit Jihočechy v nejvyšší soutěži by mohla už jen případná reorganizace nebo nechuť hrát extraligu ze strany vítěze první ligy.

„Žádné takové signály ale nyní nemáme, takže pracujeme s tím, že poslední celek tabulky spadne do první ligy,“ vysvětloval kouč Strakonic. Vedoucím celkem první ligy je aktuálně Litovel. Dvě kola před koncem jí stačí získat jeden bod, aby pozici udržela. A to hraje hned o víkendu v hale posledního Dvora Králové nad Labem.

Nicméně, ať už se soutěž vyvine ve svém závěru jakkoliv, naplněnou halu ve Strakonicích čekají ještě dva extraligové zápasy. Ten první tuto sobotu od 18 hodin, kdy přijedou Hranice. Ten druhý pak v sobotu 19. května, kdy Jihočeši hostí Nové Veselí. Mezitím se střetnou ještě v duelu v Brně.

„S motivací hráčů není problém. Všichni chtějí hrát a víru neztratili. Dokonce ani v Novém Veselí při tom špatném vývoji jsem neviděl, že by neměli snahu, ale bohužel nám chyběla kvalita,“ konstatoval Marienka, kterého může těšit alespoň fakt, že k utkání bude mít připravenou většinu kádru. „Ve svých rukou už to nemáme, ale ze své pozice uděláme všechno pro to, abychom byli ve hře o záchranu co nejdéle,“ ujistil Marienka.

V tuhle chvíli by se šťastný konec rovnal zázraku. Ale i ty se ve sportu dějí...