Výprask a pak výhra. Plzeňští házenkáři přivezli z Prešova bronz

„Výsledek i výkon v tomto zápase byl náplastí na vysokou porážku s Prešovem. To utkání se nám vůbec nepovedlo,“ uznal plzeňský trenér Michal Tonar starší. Prešov ovšem ukázal ohromnou sílu, vždyť i ve finále „naděloval“, českého mistra z Karviné sestřelil 41:27.

Malou omluvou může být fakt, že Plzeňané vyrazili na východ Slovenska až v den prvního zápasu a kvůli dvouhodinovému zpoždění šli prakticky rovnou do haly. „Na to se ale nechci vymlouvat. Měli jsme se na utkání lépe zkoncentrovat. Nezvládli jsme to, byl to propadák. Udělali jsme 19 technických chyb, to je víc než na dva zápasy. Bylo to žalostné. Tolik gólů jsme dlouho nedostali, soupeř trestal každou naši chybu,“ konstatoval kouč Talentu.

Prešov zasadil první úder po čtvrthodině, kdy odskočil ze stavu 9:6 na 15:8. Brzy po přestávce pak skóre narostlo na 29:17 a bylo jasné, že svěřenci trenéra Slavka Goluži nepřipustí žádné drama. Plzeňští se trápili v útoku, k tomu neproměnili čtyři sedmičky.

Mimochodem, prešovský Tatran už v úterý 28. srpna vstoupí zápasem v Bukurešti se Steauou do nadnárodní SEHA ligy, pak přijde na řadu Champions League.

Duel o bronz už Plzni vyšel daleko lépe. Nad Topoľčany vedené českým koučem Farářem měl český vicemistr od začátku navrch. „I když tam nějaké chyby stále byly, přece jen nám lépe fungovala obrana. Byli jsme agresivnější a tím šel nahoru i výkon gólmana.“ Většinu zápasu odchytal Šmíd, střelecky tým táhli Michal Tonar na střední spojce a z levého křídla kapitán Vinkelhöfer, oba dali po šesti gólech.

Zápas s Topoľčany byl pro Tonarův výběr zároveň generálkou na zápasy úvodního kola Poháru EHF se skotským HC Glasgow. „Už nedostávali tolik prostoru všichni hráči. Určitou představu o sestavě máme, rozhodně chceme ale i dál točit více hráčů, protože téměř každý post máme zdvojený,“ naznačil plzeňský trenér.