Plzeň v Pamploně jasně prohrála. Postoupit v Poháru EHF bude obtížné

Po první půli ještě český vicemistr v Pamploně ztrácel jen pět branek, ale po změně stran už s domácím favoritem nedokázal udržet krok. Nejlepším střelcem hostů byl autor pěti gólů David Poloz, ve španělském celku se desetkrát prosadil Brazilec Raúl Nantes.

Trenér Michal Tonar před utkáním tvrdil, že přijatelným výsledkem by byla třeba i prohra rozdílem sedmi gólů. „Chceme uhrát výsledek, který by nám před odvetou dával aspoň teoretickou šanci. Samozřejmě skóre o více než deset branek by bylo špatné,“ řekl plzeňský kouč Deníku.