Bitva o finále začíná, plzeňští házenkáři začnou sérii v Zubří

„V play off na snadného soupeře nenarazíte. Celá sezona ukazovala, jak je extraliga vyrovnaná. A potvrdilo to i naše čtvrtfinále s Duklou, kdy všechny tři zápasy skončily rozdílem jediné branky. Jediná změna je v tom, že začínáme na hřišti soupeře. Uvidíme, jak se s tím Zubří popasuje, ten tlak v domácím prostředí není jednoduché ustát,“ prohlásil trenér Talentu Robstav-M. A. T. Plzeň Michal Tonar starší.

S týmem vyrazil na Valašsko už včera odpoledne. Kromě spojky Jakuba Tonara, který rehabilituje po operaci kolena, je Plzeň kompletní. A úřadující vicemistr touží v Zubří překvapit.

„Nechci plánovat. S Duklou jsme chtěli naplno využít domácího prostředí, to samé teď chce i Zubří. My se pokusíme minimálně jedno vítězství urvat a samozřejmě bych se nezlobil, kdyby se nám povedlo uspět v obou. Ale víme dobře, že v Zubří se hraje hodně těžko,“ mínil kouč Tonar.

I Zubří, nejlepšímu celku základní části, stačily k postupu mezi čtyři nejlepší tři zápasy, ve kterých zdolalo Frýdek-Místek. „S Plzní máme dlouhodobě kladnou bilanci. Čekám kvalitní zápasy, které budou atraktivní pro fanoušky. A podle všeho tahle série nebude jen na tři utkání,“ předpovídal vedoucí týmu Zubří Ivo Tovaryš.

V základní části si oba rivalové pohlídali domácí prostředí. V Plzni slavil Talent po jasné výhře 33:23, v březnu uspělo Zubří o gól.

„Jeli jsme tam v hodně improvizované sestavě a kluci to odehráli takticky velice dobře. Sahali jsme na bod, to nás teď může povzbudit,“ mínil Tonar s tím, že cesta k úspěchu znovu vede přes kvalitní defenzivu. „Ale potřebujeme zlepšit produktivitu, dostat se do rychlých protiútoků a dokázat je zakončit.“