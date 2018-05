V téhle sezoně jsem za play off rád, říká kapitán plzeňských házenkářů

„Nemyslím si, že by v sérii byl někdo jasný favorit. Karviná má první dva zápasy výhodu domácího prostředí, je na ní, jak s tím naloží. My se tam pokusíme uspět,“ líčil 28letý Vinkelhöfer před včerejší cestou na sever Moravy. Dnes se v Karviné hraje od 18 hodin, v neděli od 10.30.

V semifinále jste v Zubří dokázali uspět, je to povzbuzení i před finále?

Je. Dokázali jsme si, že je to v našich silách. Ale na druhou stranu, už je to pryč, teď se musíme soustředit na Karvinou a jejich hru.

Na co nejvíc?

V semifinále proti Lovosicím často praktikovali hru na dva pivoty a bez brankáře, tedy se sedmi hráči. S tím se musíme vypořádat. A bude důležité i to, jak si poradím s jejich gólmanem Marjanovičem.

Je to hodně složité, čelit v obraně sedmi hráčům soupeře?

V extralize je to určitě nezvyklé. Karviná to hraje dobře, má dva kvalitní pivoty, které dokáže využívat. Lovosice na to recept moc nenašly. My se na to v tréninku snažili zaměřit, uvidíme, jak to bude na hřišti.

Zmínil jste srbského gólmana Marjanoviče. Je to největší opora karvinského týmu?

Vrátil se před sezonou se spojkou Michalem Brůnou. Tihle dva mladým předávají zkušenosti, dodávají klid. Tým se díky nim hodně zvedl. Velkou sílu mají na spojkách, kde jsou Sláva Mlotek či Marek Monczka. Umí rozhodovat zápasy, správně vyhodnotit situaci na hřišti.

Vzpomenete si na poslední souboj s Karvinou v play off?

Jasně. V semifinále 2015, kdy jsme získali náš druhý titul. Tehdy se poprvé po letech vrátilo do extraligy play off. Vyhráli jsme 3:0 na zápasy. Stejně jako letos se první dva zápasy hrály v sobotu večer a hned v neděli ráno. Akorát jsme začínali doma, teď je to naopak.

V lednu jste se potkali ve finále Českého poháru, teď jde o český titul. Jste vy a Karviná momentálně nejlepší týmy u nás?

V extralize jsou týmy vyrovnané. V play off záleží na momentální formě a my i Karviná jsme ji vyladili dobře.

Od chvíle, kdy se do ligy vrátilo play off, jste pokaždé ve finále. Sedí vám vyřazovací část?

V téhle sezoně jsem určitě rád, že je play off. Měli jsme hodně zraněných, kvůli tomu ztratili dost bodů. Play off je pro nás asi výhoda. Na rozdíl třeba od Zubří, které mělo po základní části velký náskok, ale vyřazovací část jim nesedí. U nás už může hrát roli i zkušenost, dokážeme se koncentrovat na důležité zápasy a daří se nám je zvládat.

Už víte, kdo ze tří plzeňských gólmanů v Karviné začne?

My to nevíme nikdy, až do poslední chvíle. Naši brankáři jsou taková samostatná jednotka, řeší si to jen mezi sebou... (smích)