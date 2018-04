Loni šlo o titul, letos se Plzeň a Dukla porvou už ve čtvrtfinále

„Je škoda, že do semifinále postoupí jen jeden z loňských finalistů,“ řekl pro web házenkářské extraligy kouč Dukly Jan Josef.

O tom, že na sebe půjdou tyto dva týmy, rozhodla remíza 28:28 v posledním kole základní části mezi Karvinou a právě obhájci titulu. Dukla klesla na pátou příčku, hned za čtvrtou Plzeň.

„Já jsem hlavně rád, že jsme proklouzli do elitní čtyřky a začínáme čtvrtfinále doma. Dlouho to vypadalo, že zůstaneme pátí,“ uvedl trenér Talentu Robstav-M. A. T. Plzeň Michal Tonar starší.

Ten loni v létě převzal tým po Martinu Šetlíkovi a v sezoně se musel vypořádat s řadou zranění, která kosila plzeňský kádr. Dlouho nemohl počítat s kapitánem Vinkelhöferem, po novém roce ze sestavy vypadly hned tři klíčové spojky najednou – bratři Tonarové a reprezentant Stehlík.

Program čtvrtfinále 1. zápas SO 14. dubna, Talent Plzeň - Dukla Praha (17)

2. zápas NE 15. dubna, Talent Plzeň - Dukla Praha (15.30)

3. zápas SO 21. dubna, Dukla Praha - Talent Plzeň (?)

Případně: 4. zápas NE 22. dubna, Dukla Praha - Talent Plzeň (?)

Případně: 5. zápas ST 25. dubna, Talent Plzeň - Dukla Praha (18) Pozn.: Předprodej vstupenek od úterý v M. A. T. Plzeň (Lochotínská a Zábělská).

Jisté je, že do play off nezasáhne Jakub Tonar, kterého čeká operace kolena. Zbývající marodi by ale měli být k dispozici. „Přes Velikonoce dostali kluci volno, od úterka trénujeme. Tento týden se ještě zaměříme na kondici, pak už se začneme chystat speciálně na Duklu,“ hlásil Tonar.

Sérii jeho tým rozehraje v městské hale na Slovanech v sobotu 14. dubna, na stejném místě se rivalové utkají i o den později. „Připravíme se na Plzeň co nejlépe,“ vzkázal kouč Dukly Josef, který neví, zda ve čtvrtfinále bude mít kvůli zraněnému kolenu k dispozici dirigenta hry Svitáka. „Je rozdílovým hráčem. Těžko se nahrazuje, i když se nám to v některých zápasech dařilo.“

Talent v obou vzájemných duelech v základní části nastřílel Dukle jednatřicet branek. Doma to v listopadu znamenalo bod za remízu, v předposledním kole základní části pak Plzeň uspěla v Praze (31:25). Právě tenhle výsledek ji posunul zpátky do elitní čtyřky. „A už tehdy jsem tušil, že to ve čtvrtfinále vyjde zase na Duklu,“ reagoval Tonar.

Byla to správná vize.

Teď se Plzeň může revanšovat za prohrané finále. A že to bude třaskavý souboj! Oba kluby pojí řada příběhů. Do Dukly po minulé sezoně zamířil z Plzně Blecha, opačným směrem další křídelník Chmelík. V Dukle kdysi působil i plzeňský gólman Štochl, mládeží Pražanů pro změnu prošel Šafář, lednová posila Talentu. O motivaci na obou stranách nouze nebude...