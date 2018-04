Proti Dukle to bude hodně vyhecované, myslí si plzeňský Vinkelhöfer

„Nějaké manko ve fyzičce tam samozřejmě stále je, to se nedá vrátit za pár měsíců. Ale cítím se dobře, i když to ještě není úplně stoprocentní. Koleno drží, při hře na něj vůbec nemyslím. To je to hlavní,“ říká 28letý Vinkelhöfer před čtvrtfinálovou sérii proti pražské Dukle.

První dva zápasy má Talent výhodu domácího prostředí, v městské hale na Slovanech se hraje dnes od 17 a v neděli od 15.30 hodin.

„Hrozně se těším. Na loňské play off jsem jen koukal, o to horší bylo skousnout finálovou porážku s Duklou. Teď proti nám stojí znovu a bude to hodně vyhecovaná série. Ostatně, jako pokaždé,“ pousměje se plzeňský odchovanec, který byl u všech tří titulů Talentu v letech 2014 až 2016.

Loni do týmu velkého rivala zamířil z Plzně univerzál Jan Blecha, Vinkelhöferův velký kamarád. „Jsme spolu v kontaktu pořád, často si voláme. Když jsme v předposledním kole základní části vyhráli v Praze, hned druhý den jsme se byli projít okolo Boleváku a tam ten zápas zhodnotili. Ale k žádnému hecování zatím mezi námi nedošlo,“ popisuje Vinkelhöfer.

Základ k tomu, aby Plzeň v repríze loňské série o zlato uspěla, je podle něj v dobré defenzivě. „Musíme se soustředit na kvalitní obranu, abychom dostávali co nejméně branek. Potřebujeme si zároveň pohlídat i jejich rychlé protiútoky. To znamená, že se musíme snažit nerozchytat jejich gólmana Tomáše Petržalu,“ vypočítává.

Před rokem se týmy utkaly o titul. Teď jeden z nich skončí už před branami semifinále. „O to bude série vyhecovanější. S Duklou je to dané. Emoce tam jsou vždycky. Bylo to tak i v základní části a v play off se to ještě zintenzivní.“

V základní části extraligy měla lepší bilanci Plzeň. Na podzim doma remizovala s Duklou 31:31, na konci března si z Prahy přivezla vítězství 31:25. I díky tomu proklouzl Talent do elitní čtyřky.

„Možná to malé plus je. Ale nesmíme na to myslet, to je cesta špatným směrem. My do toho musíme jít ne na sto, ale na sto dvacet procent, abychom sérii zmákli,“ burcuje Vinkelhöfer.