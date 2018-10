Máte školku, slýchá kouč zlatých mosteckých házenkářek

„V hledišti říkají, že máme menší školku,“ pousmál se trenér šestinásobných českých šampionek Peter Dávid. „Já tomu školka neříkám. Tahle filozofie byla jasná, je to naše cesta, které se budeme držet. Omlazovací proces musí jednou přijít všude, my to vzali od podlahy.“

Szarkovou angažoval norský Storhamar, Jeřábkovou maďarský Érd. S dvěma kanonýrkami odešla kupa gólů. I kupa zkušeností stejně jako u Chmelařové s Dvořákovou, které vrcholové házené daly sbohem. „Je to obrovský zásah. Musíme mít velkou trpělivost, to je úplně jasné. Mančaft se formuje, do perfekcionismu nám bude ještě trošičku chybět, protože jsme skutečně mladý tým,“ uvědomuje si Dávid.

A aby ztrát zkušených nebylo málo, i další tahounky jsou v tahu. Borovská zřejmě půjde na operaci zpropadeného ramena, další česká reprezentantka Maňáková nemá starosti, ale radosti; je totiž těhotná.

„Poztráceli jsme, co se dalo. Odešla nám obrovská zkušenost. Naštěstí se po porodu vrátila Mikulčíková, aspoň v ní ty zkušenosti máme. Tenhle tým je nutné formovat i v šatně a na tréninku, to je mimo mě úlohou těch herně vyzrálých. Ale kolik jich máme? Tři,“ myslel Dávid kromě Mikulčíkové ještě brankářku Müllnerovou a Janouškovou.

Klub nedávno angažoval na pozici pivotky Makedonku Miševskou, jenže i té je teprve 22 let. V kádru se to hemží ročníky 1998 až 2000, skoro samé teenagerky, byť mládežnické šampionky. I proto fakt, že Most v prvních pěti kolech interligy dvakrát rupnul, nevypadá tak senzačně, jako by vypadal dřív. Podlehl v Šaľe o gól a na půdě slovenského titána Michalovců 21:29. Dnes hraje ve Veselí.

„Jsme šestinásobný český mistr, takže bychom měli mít zase zlaté ambice. Jenže my teď musíme přemýšlet zápas od zápasu. Neznamená to, že když jsme omladili, chceme 5. místo. Ne! Všechno, co jde, chceme vyhrát. Ale bude to těžké,“ chápe Dávid. „Hráčky se musí vyvinout.“ Pomůže jim v tom i Pohár EHF, Most je nasazený do 3. kola. Do Ligy mistrů ho zase nevzali. „Což nechápu,“ diví se kouč. „Sice bychom nic neriskovali, při vyřazení bychom stejně šli do Poháru EHF, ale možná by to bylo na tenhle mladý tým brzy.“