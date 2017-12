Házenkářky proti Švédsku po půli vedly, nakonec ale poprvé na MS prohrály

Jistá výhra by je katapultovala do vyřazovacích bojů. Naplnily by jasný cíl - postoupit ze skupiny.

Jenže české házenkářky o místo v kvartetu postupujících z nabité skupiny B musí ještě zabojovat. K jistotě potřebují bodovat alespoň v jednom z posledních dvou zápasů.

„Švédky si určitě nevěří tak, jako si věřily dříve, a je jen na nás, jak toho využijeme,“ burcovala zkušená Kristýna Salčáková před duelem.

Seveřanky působily nervózně pouze v prvním poločase. Poté v nádherném zápase, jemuž přihlíželo 2 600 fanoušků, překvapení nepovolily.

„Byl to poločas z říše snů a už tehdy se měl pískat konec,“ vyprávěla brankářka Lucie Satrapová, jež hájí barvy švédského Kristianstadu.



Češky se hned v úvodu zápasu ocitly naprosto neznámé roli. Poprvé na turnaji se od prvních minut dostaly do vedení. Skóre otevřela kapitánka Iveta Luzumová, přidala se i opora Michaela Hrbková a Dominika Zachová. A náskok dále nabýval.

Ambiciózní Švédky vůbec nezachytily úvod, trápily se při obranné hře a nepomohla jim ani vysunutá obrana na Luzumovou, tvůrkyni české hry. Jejich útočné snahy poté velmi často končily mimo nebo na konstrukci české svatyně. Několika skvělými zákroky se blýskla brankářka Satrapová.

Kouč Jan Bašný znovu výrazně míchal sestavu. Vynikající střeleckou formu potvrdila okamžitě po příchodu na hřiště spojka Markéta Jeřábková – za necelých deset minut přidala čtyři branky a pomohla Češkám odskočit na rozdíl pěti gólů.

Jenže ten se druhé části okamžitě rozplynul. Hráčky v bílém chybovaly v obraně, nezachytávaly ani rychlé útoky.

„Střídaly jsme z útoku do obrany a při tom vznikaly v naší defenzivně mezery. Švédky toho dokázaly v druhé půli využít,“ doplnila Satrapová.



První pokus definitivně potvrdit postupový cíl nevyšel. Ten další budou mít Češky ve čtvrtek proti nevyzpytatelným Maďarkám.

Mistrovství světa házenkářek v Německu

Skupina B (Bietigheim):

ČR - Švédsko 32:36 (18:16)

Sestava a branky ČR: Satrapová, Kudláčková, Müllnerová - Galušková, Ryšánková 2, Salčáková, Maňáková, Kordovská 2, Hrbková 4, Luzumová 9, Adámková 4, Marčíková, Šetelíková 1, Zachová 2, Jeřábková 6, Malá 2.

Nejvíce branek Švédska: Mellegardová, Westbergová a Gulldénová po 6.

Rozhodčí: Alpaidzeová, Berezkinová (obě Rus.). Sedmimetrové hody: 6/4 - 1/1. Vyloučení: 2:2. Diváci: 2600.

Maďarsko - Argentina 33:15 (18:7)

Norsko - Polsko 35:20 (18:11)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Norsko 3 3 0 0 101:63 6 2. ČR 3 2 0 1 89:83 4 3. Švédsko 3 2 0 1 91:87 4 4. Maďarsko 3 1 0 2 77:70 2 5. Polsko 3 1 0 2 78:94 2 6. Argentina 3 0 0 3 58:97 0

Skupina A (Trevír):

Slovinsko - Angola 32:25 (15:15)

Francie - Paraguay 35:13 (14:10)

Rumunsko - Španělsko 19:17 (9:7)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Rumunsko 3 3 0 0 79:62 6 2. Francie 3 2 0 1 84:56 4 3. Španělsko 3 2 0 1 77:58 4 4. Slovinsko 3 2 0 1 84:79 4 5. Angola 3 0 0 3 68:86 0 6. Paraguay 3 0 0 3 45:96 0

Skupina C (Oldenburg):

Černá Hora - Japonsko 28:29 (15:12)

Rusko - Brazílie 24:16 (14:7)

Dánsko - Tunisko 37:19 (15:6)

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Rusko 3 3 0 0 88:56 6 2. Dánsko 3 2 0 1 93:68 4 3. Brazílie 3 1 1 1 67:74 3 4. Japonsko 3 1 1 1 75:88 3 5. Černá Hora 3 1 0 2 83:81 2 6. Tunisko 3 0 0 3 57:96 0

Skupina D (Lipsko):

Korea - Čína 31:19 (18:10)

Nizozemsko - Kamerun 29:22 (14:8)

Německo - Srbsko 22:22 (9:11)