Nizozemsko. České házenkářky čekají soupeřky, které stvořily zázrak

Seznamte se: házenkářský skokan dekády a dnešní soupeř Česka ve čtvrtfinále MS v Německu, které od 17.30 hostí Magdeburg.

Cesta je to pozoruhodná. Klíčem je především rychlost, neboť Nizozemky sviští po palubovkách málem podobně jako rychlobruslaři po ledovém oválu. Závody na ostrých nožích v království platí za jeden z národních sportů, házená se roky hledala. Ale našla. Je to dokonalá ukázka toho, že vlastně stačí „málo“.

Koncepce, směr, vytrvalost.

„Nejdřív jsme je porážely o deset. Za tři roky jsme měly co dělat, abychom nad nimi vůbec vyhrály. A teď je z nich špičkový mančaft,“ říká Petra Vítková, bývalá dlouholetá česká reprezentantka a poté i trenérka Slavie. „Jejich model se mi moc líbí.“

A to nejen kvůli současným hvězdným výsledkům.

Česko - Nizozemsko Čtvrtfinále sledujte od 17.30 hodin v podrobné on-line reportáži.

V nizozemském případě totiž byla cílem samotná cesta. „Udělali akademie, dostali házenou do škol, zapojili ministerstvo. Děti soustředí do jednoho centra, odkud jezdí i do svých klubů. Proces obsahuje i osm tréninků týdně. Ať už my máme čtyři, pět nebo šest, je to málo. Vždycky nám budou utíkat,“ vyprávěla. „Jde totiž hlavně o období, kdy se tvoří hráčky. Každý měsíc nám ujíždějí o iks hodin, to pak v ženách nemůžete dohnat.“

S exponenciálním růstem plošné kvality se samozřejmě objevují i hvězdy. Za maďarský moloch z Györu hrají Nycke Grootová, nejužitečnější hráčka loňského evropského šampionátu, i pivotka Yvette Brochová. Na minulém MS byla nejlepší brankářkou vyhlášena Tess Westerová. Všechny členky kádru působí jako legionářky, kromě Maďarska také ve Francii, Německu, Dánsku.

V osmifinále se Nizozemky nadřely, Japonsko zdolaly až po prodloužení. V boji o postup do zápasů o medaile bude klíčová i kondice.

„Všechny holky jsou unavené, program je strašně náročný. Půjde o to, kdo se víc zkoncentruje a posbírá víc sil,“ říká česká kapitánka Iveta Luzumová.

Zvládnou to lépe outsiderky, či obhájkyně stříbra?