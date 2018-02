Konečně vybojovat titul, přeje si lovosický házenkář Malý

„Pár korunek to bude, čtyřicítka je za dvě basičky, třicítka za jednu. Takže suma sumárum tři basy. Ale dám je rád, oslavíme to s týmem. Chtěli jsme si na začátku jara zvednout sebevědomí a tahle čtyřicítka nám ho určitě zvedla,“ zářil Malý.



Vstup do jara se vám hodně povedl, takže spokojenost?



To každopádně. Přesvědčivě jsme ovládli druhou půli v Hranicích, s Novým Veselím jsme to ovládli celkově. A můžeme jet dál.

Kam až si troufáte?

Cíl je jasný, chceme do play-off a pak minimálně do semifinále. Ale myslím si, že pro nás i pro fanoušky bychom konečně mohli vybojovat titul. Bez snů se sport nedá dělat a my si ten náš splnit chceme. I když konkurence je čím dál vyšší. Dneska nám šlape na paty Kopřivnice, která loni hrála spodek. Ale je to jedině dobře, že soutěž je čím dál vyrovnanější. Na druhou stranu, v té formě, co teď jsme, můžeme porazit každého.

Jenže udržet formu dlouhodobě není lehké.

Je to těžké. Nikdy to nemůže fungovat celou sezonu. Loni jsme měli snad osm výher v řadě, pak na nás dolehla deka a najednou přišly čtyři prohry za sebou. Je to i o štěstí.

Vy jste štěstí neměl loni v létě, kdy vás vyřadilo na delší dobu zranění. Co se stalo?

Bylo to v srpnu v přípravě, sám sobě jsem přilehl ruku v trháku. Nejdřív se to jevilo jako naražené, pak se ale ukázalo, že to dobré nebude. Bohužel to byly přetržené vazy a tříměsíční pauza. Ale hojilo se to nadmíru dobře a docela rychle jsem se vrátil.

A vaše pozice v týmu roste.

Zase se bohužel zranil Míša Konárik, který za mě alternoval a vyhrál se neskutečným způsobem, všechny to překvapilo. Jsme vyrovnaná dvojice, akorát jen jeho te ďskolilo zranění.

Když jste se vrátil po zranění, nebál jste se o ruku?

Na začátku tam hrála trošku roli psychika, člověk se bál, že na to spadne, že se může cokoliv stát. Ale postupem času už to nevnímám a hraju jako dřív, prostě nahoru dolů. Kluci v pivotu dostávají ránu za ranou, já jsem na křídle trochu schovaný, o to víc musím běhat. Můj úkol je mazat dopředu i zpátky, být první vpředu i vzadu.

Zranění jste si přivodil při kotoulu, který často provádíte po úspěšné akci?

Přesně tak. Vyskočil jsem, a když jsem dopadal do toho parakotoulu, tak mi ruka zůstala nešťastnou náhodou za zády.

Kotouly speciálně trénujete?

Vůbec ne. Od pěti do devíti let jsem dělal závodně gymnastiku a přenesl jsem si to sem.

A co předvést salto po gólu, jak to dělávají fotbalisté?

To asi není úplně v pohodě reakce, ale zvážím to. (smích) Než bych to salto udělal, tak dostaneme gól, na to není v házené čas.