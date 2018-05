Fanoušci utěšovali lovosické házenkáře. Dali jim čokomedaile

Rozhodující bitvu o bronz v Zubří ve středu Lovci ztratili 31:35, sérii 2:3 na zápasy a skončili čtvrtí. Domácí trenér Titkov se loučil, nahradí ho Poloz, u Lovosic pokračuje Berka.

„Celkově jsme cíl splnili, ale pošilhávali jsme trošku výš, v tom je zklamání,“ netajil sportovní ředitel Vojtěch Srba. „Sérii o bronz jsme dobře rozehráli, ale alfou a omegou bylo druhé utkání v Zubří, o které jsme trestuhodně přišli. Tam se to zlomilo, pochybili jsme,“ zmínil krach po sedmičkovém rozstřelu.

Lovosice v sérii vedly 2:1 na zápasy, mečboly nevyužily. Přitom do včerejší partie číslo 5 vstoupily dobře, utekly o tři góly, jenže vítěz základní části drtivým šestiminutovým úsekem 7:1 překlopil vedení na svoji stranu. Už ho nepustil. Poločas vyhrál 17:13 a druhý kontroloval. Devět gólů Klimta a sedm Boučka nestačilo.

„Rozhodl náš slabý důraz v obraně. Byl jsem až překvapený,“ šokovalo Srbu. „Kontakt se spojkami soupeře nám chyběl od začátku. Strašně jednoduše jsme je nechali zakončovat a šance si připravovat.“

Cesta za snem, to bylo motto Lovosic pro letošní play off. Titul klub chtěl pro reprezentanta Jana Landu, který včera ukončil kariéru. I on od věrných, kteří za Lovci cestovali, dostal čokoládovou medaili.

„Před fanoušky smekám, příjemně ocenili hráče a realizační tým za celoroční dřinu,“ nadchlo Srbu. „Až se ohlédneme zpátky, budeme sezonu hodnotit pozitivně, pořád jsme se pohybovali na špičce.“