Karvinští házenkáři vsadí v poháru na osvědčenou taktiku

„Čeká nás hodně kvalitní mužstvo. Maďarská liga je jedna z nejlepších lig v Evropě. Vládnou jí Veszprém a Szeged, Balaton je v druhém sledu s Tatabanyou. Navíc je v podstatě farmou Veszprému, který hrál v letech 2015 a 2016 finále Ligy mistrů,“ přibližoval sílu soupeře kouč karvinského celku Marek Michalisko.

„Mají tam reprezentanty, výborného Rusa na středu, Chorvata na pivotu, do obrany chodí Brazilec. Jsou vybaveni vším, jak silově, tak rychlostně, k tomu jsou zvyklí hrát těžké zápasy.“ Karvinští se ovšem nevzdávají. „Sice se nám bude muset sejít hodně věcí najednou, ale šance je vždycky. Vsadíme na hru v sedmi proti šesti, která se nám dařila v minulé sezoně a jde nám i teď, důležitá bude taky obrana,“ nastínil karvinský kouč. „A pomoci by nám mohl i rychlý přechod z obrany do útočné fáze, i když je zřejmé, že soupeř také bude klást důraz na obranu.“

Jako přípravu na nedělní duel využili Karvinští středeční osmifinále Českého poháru, ve kterém porazili Vsetín 38:25. „Pojali jsme to trochu jako trénink, byl tam nácvik některých situací. Jinak jsme se připravovali standardně – u videa, kluky jsme upozornili na ‚slabiny‘ i silnější věci soupeře,“ dodal trenér.