Proti jičínským házenkářům se může postavit chorvatský obr

V zimní přestávce přivedli chorvatskou posilu Marko Cingela, který zatím udivuje hlavně svými fyzickými parametry: měří 211 centimetrů a váží 120 kilogramů.

„Viděl jsem ho v minulém přípravném utkání, které hrála Dukla s týmem z Nizozemska. Jeho výška je na české poměry extrémní. Záležet bude na tom, jak ho Dukla zapracuje do sestavy,“ řekl na adresu Cingela trenér Jičína Petr Mašát.

Balkánský obr se do Dukly dostal přes angažmá v Itálii a Německu, kde naposledy hrál čtvrtou bundesligu. V Ruzyni věří, že jim v jarní části pomůže k medaili.

„Určitě to bude nejvyšší hráč extraligy. Nevypadá špatně, ale musí se s týmem víc sehrát a sžít. Přišel začátkem roku a není zvyklý na styl našeho tréninku. Musí se ještě rozkoukat a něco naučit. Do play-off by se mu to mělo podařit. Budeme ho podle situace nasazovat do obrany, ale jako pivot je schopný vybíhat do rychlých protiútoků. Soupeři budou mít s jeho bráněním potíže,“ popisoval asistent trenéra Jiří Kotrč.

Jičín má v letošní sezoně s Duklou výbornou bilanci, jak v extralize, tak i Českém poháru dokázal loňského mistra porazit.

Extraliga startuje po zimní přestávce, ve které Jičín absolvoval i turnaj na Slovensku v Považské Bystrici, kde sehrál čtyři zápasy. „Turnaj splnil naše očekávání. Hráli jsme čtyři kvalitní zápasy proti silným týmům. Výsledkově se nám povedly všechny,“ chválil Mašát.

Jeho svěřenci posledních čtrnáct dní na tréninku pilují obranu a taktické věci. Před startem druhé poloviny soutěže musel Mašát řešit absence, dlouhodobě mimo hru je zraněný Vítek a kvůli pracovním důvodům nebude moci zasáhnout ani Čurda.

Naopak se zdá, že do hry bude připraven Ondřej Šulc. „Ondra měl svalové problémy, které se mu vrátily. Chtěl bych, aby byl v lepší kondici, ale do zápasu s Duklou by měl být připraven,“ sdělil Mašát.

Problémy s marodkou se nevyhnuly ani Dukle. „Bohužel máme i zraněné. Mimo jsou Jakub Kastner a Honza Syřínek, přesto doufám, že utkání zvládneme a udržíme se na čtvrtém místě,“ uvedl Kotrč. Jičín je zatím na sedmém místě, od nepostupových míst do play-off ho dělí čtyři body.

Utkání Jičína v Praze začíná dnes v 16.30 hod.