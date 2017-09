Skvělý Veverka zavřel branku a obhájce házenkářského titulu padl

Zkoušeli všechno, ale jičínský gólman se nechal překonat jen zřídka. Poradil si s rychlými brejky Dukly, několik jich tváří v tvář střelcům zlikvidoval, lapil řadu střel ze střední vzdálenosti či z křídelních prostorů.

Výsledek? V zápase, který odchytal Veverka celý, měl více než padesátiprocentní úspěšnost, pochytal více střel, než jich pustil za svá záda! Hlavní ale je, že po konci zápasu svítilo na ukazateli skóre, Jičín s velkým Veverkovým přispěním vyhrál nad Duklou 22:20 a ve třetím kole si připsal už druhou výhru.

„Jeho výborný výkon a neproměňování našich šancí zápas rozhodly,“ uznal Veverkovy zásluhy na vítězství trenér Dukly Jan Josef. „Rozhodl náš výkon v obraně, z kterého Veverka těžil, tam jsme odvedli maximální výkon,“ přidal se domácí kouč Petr Mašát.

Přitom Jičín nezačal utkání nejlépe, od stavu 2:2 svými technickými chybami soupeře pustil do tří rychlých protiútoků a záhy prohrával ve 14. minutě 3:7. „Tam jsme svými triviálními chybami, které snad ani do extraligy nepatří, dostali Duklu na koně. Přechodová fáze do útoku nás v úvodu sezony trápí,“ připustil Mašát.

Jenomže za stavu 3:7 začalo Veverkovo galapředstavení. Jeho spoluhráči se zlepšili a on se jim za to odvděčoval jedním lepším zákrokem než druhým. Do konce poločasu, tedy za více než 16 minut, inkasoval pouze jednou, a to ještě ze sedmimetrového hodu!

Jičín pak šel na přestávku s dvoubrankovým náskokem, o který ve druhé půli už ani jednou nepřišel. Byť to v útoku neměli hráči jednoduché, nutno totiž podotknout, že Veverkův protějšek Petržala chytal také skvěle a svým výkonem, stejně jako většinou vždy v zápasech s Jičínem, zaujal.

Jičín si už ale výhru nenechal vzít a vždy, když se soupeř ve skóre nebezpečně přiblížil, dokázal brankově kontrovat. Byla z toho první domácí výhra sezony. „Za tu jsme strašně rádi. I proto, že jsme do zápasu s mistrem šli s velkými obavami hlavně proto, že kvůli nemocem se tým v týdnu ani jednou nesešel kompletní,“ poznamenal Mašát.

Právě kvůli nemoci nakonec chyběl zkušený Vítek a přímo z postele do utkání nastoupil Čurda, kvůli zranění pak scházel Kolc.

Jičín si ve 3. kole připsal na své konto druhou výhru, padl pouze v úvodním zápase, v němž o jediný gól podlehl Zubří. „Jak jsme po tom zápase byli nešťastní, tak teď se štěstí obrátilo k nám, zatím jsme vcelku spokojeni,“ uvedl trenér.