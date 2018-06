Jícha ladí rozlučku. Bossovi Barcelony nabídl: Nechceš přespat u mě?

Že na jeho poslední zápas dorazí házenkářské hvězdy, to se všeobecně ví. Týden po loučení Tomáše Rosického má svoje sportovní sbohem v plánu i nejlepší český házenkář 21. století. A kromě olympijských vítězů, mistrů světa, šampionů Ligy mistrů a dalších legend bývalých i současných přijede třeba i muž, který dohlíží na Messiho a spol.

Tohle je jedno z nejvzácnějších jmen na seznamu hostů: Xavier O’Callaghan.

Bývalý vynikající házenkář a nyní význačný funkcionář kolosu jménem FC Barcelona, v jehož barvách se jako hráč Jícha představil naposledy.

„Měl extrémně úspěšnou kariéru a navíc je Katalánec, takové si v klubu nechávají,“ líčí Jícha. „Začala pracovat pro házenou a pak se dostal do komise, která řídí celý klub FC Barcelona. Do jeho kompetence nejvíc spadají halové sporty: házená, basketbal, futsal. Ví všechno o tom, jakým směrem se Barca bude pohybovat.“

Přijedou superhvězdy: třeba legendy z Francie Daniel Narcisse (vlevo) a Thierry Omeyer.

O’Callaghan má doma i olympijskou medaili, šéfuje fóru evropských házenkářských klubů. Přesto o něm Jícha říká: „Je to úplně normální, hrozně milý člověk. Když jsem ho pozval, neváhal. Přijede i s manželkou a dětmi a zůstanou v Praze o pár dní déle.“

A to rovnou v Jíchově bytě. I to naznačuje, jak dobré vztahy vládnou mezi osobnostmi jeho sportu. „Chtěl jsem mu nabídnout svůj domov jako gesto přátelství. A on byl rád a říkal že, že to je milé. Máme spolu nadstandardní vztah,“ těší Jíchu.



Jíchova rozlučka Unikátní rozlučkový zápas Filipa Jíchy se uskuteční v sobotu 16. června od 17.30 hodin v hokejové Home Monitoring Areně

Vstupenky v rozmezí od 90 do 180 Kč můžete zakoupit na: www.sazkaticket.cz

Po celý den budou v Plzni probíhat doprovodné akce. Hlavní se odehraje v sobotu od 11 - 16 hodin v prostorách zrekonstruovaného areálu DEPO2015, tedy pár metrů od zimního stadionu, kde vyroste Fanzona.

Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno. Pro děti i dospělé bude připravena řada aktivit - přesnost střelby (házená), malý fotbálek, razance střelby (fotbal/házena), trampolíny, překážková dráha atd.

Ve 13.30 hodin se uskuteční autogramiáda Filipa Jíchy a hvězdných spoluhráčů.

V areálu DEPO205 bude i výstava trofejí, které Jícha nasbíral, včetně poháru pro vítěze Ligy mistrů či trofeje pro nejlepšího hráče světa

Což je klíč k tomu, proč do Česka přiletí ta nejhustší koncentrace házenkářských hvězd. Co je čeká? „První dorazí ve středu, tak jim chci nabídnout trochu kultury. Rozhodně se v Praze projedeme lodí po Vltavě, to má vždycky úspěch. Někdo si tu chce zahrát golf. A taky půjdeme na pivo,“ mrkne Jícha.

Kvůli své rozlučkové exhibici se částečně proměnil v úředníka: „Sedím u počítače a když někdo z kluků něco potřebuje, zavolá mi.“ Akci organizuje Sport Invest, Jícha je „styčným důstojníkem“. Třeba kvůli zapůjčení všech velkých pohárů jeho kariéry – a desítkám dalších drobností.

„Je to intenzivní, ale ne v negativním tónu. Pro mě je to takřka zábava,“ vypráví 36letý bývalý skvělý hráč. A také budoucí kouč.

Takhle se mu to totiž sešlo: z Barcelony odvezl plné auto věcí, které následně přeexpeduje ze slunného Katalánska na sever Německa. V Kielu, místu svých největších úspěchů, se stane v příští sezoně asistentem slavného kouče Alfreda Gislasona a v ročníku 2019-20 přebere klub jako hlavní trenér.

Kromě přípravy na rozlučku tak řeší i plán tréninků svých budoucích podřízených. A jelikož nehodlá dopadnout jako seriálový Jirka Luňák, samozřejmě i A-licenci.

„Už v neděli 17. června se musím ve 13 hodin hlásit v Kolíně nad Rýnem,“ naznačuje, že po plzeňské akci to na velké juchání nebude. „Začíná první semestr zkoušení, licenci bych měl mít na konci května. A všechny otázky ohledně Kielu taky směřují na mě. Jako mladý trenér jsem plný energie. Ať to na mě hrnou!“