Jíchův kouč z mládí Hejcman: Od začátku šel za svým

„Filip byl kluk, který to měl odmalička v hlavě srovnané a dobře věděl, kam směřuje. Přemýšlel o tom do hloubky už v patnácti. A vždycky to byl slušný a spolehlivý kluk. Vybavuji si, jak kdysi na autobusovém nádraží poskytl i první pomoc ženě, která se zranila,“ vzpomíná Hejcman, který stále pracuje jako krajský sekretář Asociace školních sportovních klubů.

Jícha se podle jeho slov hned zařadil k lídrům týmu, pod Hejcmanovým vedením tým UZ Škoda třikrát získal stříbro na světovém šampionátu středních škol. „Jak to tak bývá, byl tam i kluk, který měl daleko větší talent než Filip. Jenže v hlavě si to na rozdíl od něho nikdy nesrovnal,“ popisuje Hejcman.

Poslední zápas Filipa Jíchy Exhibice Filipa Jíchy se koná dnes od 17.30 hodin v hokejové Home Monitoring Areně v Plzni.

Vstupenky v rozmezí od 90 do 180 Kč můžete zakoupit na místě, nebo na: www.sazkaticket.cz.

V prostorách DEPO2015 dnes vyroste Fanzona, která je otevřena od 11 do 17 hodin. Pro děti i dospělé je připravena řada aktivit a soutěží - přesnost a razance střelby (házená/fotbal), trampolíny atd.

Ve 13.30 hodin se zde uskuteční autogramiáda Jíchy a hvězdných spoluhráčů. V areálu bude i výstava trofejí, které plzeňský rodák během kariéry nasbíral, včetně poháru pro vítěze Ligy mistrů či trofeje pro nejlepšího hráče světa.

Výčet hvězd je ohromující, do Plzně míří mimo jiné Thierry Omeyer, Daniel Narcisse, Gudjon Valur Sigurdson, Stefan Lövgren, Kiril Lazarov, Dominik Klein, Víctor Tomás, Jan Filip, Karel Nocar, Daniel Kubeš či bratři Štochlové.

Fyzické parametry měl Jícha už tehdy výtečné, na čem ale v dorosteneckém věku musel nejvíc zapracovat? „Pilovali jsme hlavně střelbu z dálky, už předtím na tom Filip pracoval s „Liskou“ Moulisem. Nabádali jsme ho, aby se zbytečně necpal na devět nebo na sedm metrů. Aby se učil pálit z větší vzdálenosti. Dlouho to nebylo stoprocentní, hlavně přesnost scházela, ale musel se to naučit, aby se posunul dál. A Filip tomu podřídil všechno,“ chválí jeho tehdejší kouč.

Paradoxem je, že v dospělé kategorii Jícha neodehrál za prvoligový plzeňský klub jediné utkání. A v osmnácti letech se upsal pražské Dukle.

„Myslím, že v tom měl hodně prsty trenér Ruda Havlík, který stejně jako Filip pochází ze Starého Plzence,“ míní Hejcman. Čtvrtý ročník školy si tak už Jícha dodělával na dálku a výjimečný házenkářský drahokam postupně začal zářit naplno.

„Bylo mi to samozřejmě moc líto, že z Plzně odešel. Ale postupně se ukázalo, že udělal dobře. Tady na nějaký čas házená upadla, naopak z Dukly se Filip brzy dostal na angažmá do Saúdské Arábie, do Kataru, pak do Švýcarska.“ A to všechno teprve začínalo...

Se svým bývalým svěřencem má Hejcman dodnes výborný vztah a nebude scházet ani na dnešní Jíchově rozlučce na zimním stadionu. „Lístek jsem si koupil sám, nechci nikoho obtěžovat. A těším se moc. Bude to ohromná událost!“ zdůrazňuje Vlastimil Hejcman.

Však jeden z Jíchových díků patří i jemu.