Hvězdy ocenily Jíchu: Dominantní hráč, jeden z nejlepších v dějinách

Tenhle rychlík z Islandu se dostal do pozice historického šutéra číslo jedna, když letos dal za národní tým svůj gól číslo 1798. Sigurdsson mimo jiné vyhrál Ligu mistrů, má olympijské stříbro. Výjimečné levé křídlo ale neváhalo: přijet do Plzně pro něj byla povinnost.



„A čest. Filip si to zasloužil,“ řekl Islanďan o svém spoluhráči z Kielu i z Barcelony. „Dá se o něm říct, že asi po pět let házené absolutně dominoval, hlavně v jeho časech v Kielu. Byl to naprosto komplexní hráč. Je těžké něco vyzdvihnout, protože on uměl úplně všechno.“

S Jíchou v roli lídra klub ze severoněmeckého Kielu šéfoval bundeslize, proto na pozvání kývli prakticky všichni členové tehdejšího supertýmu.

„Rozloučili jsme se s jedním z nejlepších házenkářů v dějinách. Ale taky jde o to, jak vystupoval jako ambasador našeho sportu. O jeho charakter. Vidíte, jak populární je, kolik lidí se s ním chce bavit o házené,“ říká Sigurdsson.



Házená je poměrně specifická tím, že i po nejdrsnějších střetech na hřišti se její hvězdy dokážou po zápase v klidu potkat u večeře. A spřátelit se, jak ukazuje příklad Kirila Lazarova.

Kolikrát tenhle makedonský šutér naštval český národní tým! Ale při Jíchově angažmá v Barceloně se z nich stali spolubydlící a kamarádi. „Jsem za to rád. Tohle je velké poselství pro všechny, co dnes přišli. I když jsme velcí soupeři, vždy se respektujeme,“ řekl v Plzni Lazarov.

Levoruká spojka z Makedonie nastřílela v Lize mistrů přes 1000 branek, v ryzím kanonýrství se mu může rovnat málokdo. Tím spíš i Lazarov ocenil Jíchu, jiný prototyp výjimečné spojky.

„Ve své nejlepší formě byl výtečný v ofenzivě i v obraně. Jeden z mála házenkářů, co jsou komplexní, rychlí, vysocí, silní. Byl neskutečný,“ uvedl Lazarov.

A přidal slova, na nichž by se s největší pravděpodobností shodli všichni z vážených sobotních hostů: „Z mého pohledu je Filip jedním z nejlepších hráčů všech dob. Rád bych poděkoval organizátorům, vše proběhlo výborně. Takovou rozlučku si za svoji kariéru rozhodně zasloužil.“