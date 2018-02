Lovosičtí házenkáři remizovali s Karvinou, extraligu vede o dva body Zubří

Karviná v Lovosicích dvě minuty před koncem prohrávala 23:25, ale závěr zvládli bojovní hosté lépe a Brůna dvěma brankami vyrovnal. „Karviná přijela výborně připravená a my jsme se nedokázali vypořádat s vysunutou obranou a spoluprací karvinských spojek a pivota,“ uznal domácí asistent Václav Toman.

Zubří vedlo v poločase nad Hranicemi už 21:10 a s výhrou nemělo potíže, zato týmy Jičína a Brna doma zvítězily pouze nejtěsnějším rozdílem. Pražská Dukla porazila Kopřivnici 27:22. „Dukla byla rychlejší a asi to odpovídá tomu, že častěji a profesionálněji trénuje, kdežto my to děláme po práci,“ prohlásil trenér hostů Lubomír Veřmiřovský.

Kolo zakončí nedělní zápas Plzně ve Frýdku-Místku.

Extraliga házenkářů 17. kolo Lovosice - Karviná 25:25 (12:14)

Nejvíce branek: Motl 8/1, Sýkora 4/1, Bičiště a Landa po 3 - S. Mlotek 7, Brůna 6/1, Zbránek 5. KP Brno - Strakonice 33:32 (18:9)

Nejvíce branek: Havlát 8/2, Stein a Hastík po 5 - Mošovský 9/5, Samek, Marienka a Nejdl po 6. Dukla Praha - Kopřivnice 27:22 (13:11)

Nejvíce branek: Sviták 8/3, Jeníček 7/3, Blecha a Syřínek 4 - Fulnek 4, Petřík 4/1, Střelec a Mynář po 3. Jičín - Nové Veselí 22:21 (14:9)

Nejvíce branek: Krahulec 8/2, Král 4, Rychna a Horut po 3 - Sekulič 6, Živojinovič a Melichar po 3, Štěrba 3/3. Zubří - Hranice 34:28 (21:10)

Nejvíce branek: Klíma 9, Hrstka 6/4, Přikryl 5 - Bechný 9/3, Kozlovský 5, Šmíd 4.