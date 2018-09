Startuje hon na Karvinou. Kádr je určitě silnější než loni, říká kouč

Na úvod extraligy se doma představí jen Kopřivnice, která zítra od 18.00 hostí vicemistry z Plzně. Karviná hraje v sobotu od 17.00 v Jičíně a Frýdek-Místek už dnes od 19.00 v Novém Veselí.

„Titulem jsme si na sebe trochu ušili bič, takže jiný cíl než bojovat o medaile mít nemůžeme,“ řekl karvinský trenér Marek Michalisko. „Hlavní pro nás je extraliga, ale cílem je i úspěch v Poháru EHF, v němž by měli hráči nasbírat cenné zkušenosti pro další roky.“

Z týmu odešli Slavomír Mlotek do Německa, jeho bratr Tomáš do Hranic a také Jiří Užek. Posilami jsou Srb Ivan Stojanovič a odchovanec Radim Chudoba, který se vrátil z Považské Bystrice. „Kádr je určitě silnější než loni,“ je přesvědčený Michalisko. „Týmu věřím. Jdeme do toho.“

Nejzkušenější hráč Michal Brůna upozornil, že obhájit titul bude desetkrát těžší. „Za osm let, co Karviná ligu nevyhrála, se na ni zapomnělo,“ uvedl Brůna. „Medaile si dělily Plzeň, Lovosice, Dukla. S Karvinou nikdo nepočítal.“

Ustojí Karvinští tlak? „Už si říkáme v šatně, že všichni budou chtít v každém zápase porazit mistra. Každý se bude chtít na Karvinou vytáhnout,“ řekl Michal Brůna. „My neřveme, že zase chceme titul, ale připravujeme se na to, že se ho pokusíme obhájit.“

Prezident klubu Roman Mucha věří, že je tady znovu ta stará dobrá Karviná. „Že jsme už hlušší místo, zapříčiněné ekonomickými problémy, překlenuli,“ řekl. Odmítl však, že by zisk titulu znamenal přísun nových sponzorů. „Pořád sháníme firmu od firmy. Není to jednoduché.“

Největším sponzorem zůstává město. „Naše podpora by i v budoucnu měla být ve stejné výši jako nyní,“ slíbil karvinský primátor Jan Wolf. „Ještě připravujeme pro klub drobnou odměnu za titul, kterou by mělo zastupitelstvo schválit v září.“ Tu už posvětila rada a jde o jeden milion korun. Letos Karvinští zatím od města dostali 9,5 milionu, z nichž 4,5 šlo na mládež.

Kopřivnice: hlavní je záchrana

Kopřivničtí se v minulé sezoně po osmi letech probili do play off. „První cíl v Kopřivnici je vždy zachránit extraligu. A že jsme byli v play off, už nikoho nezajímá,“ prohlásil kopřivnický trenér a šéf klubu Lubomír Veřmiřovský.

Kopřivnice první tři domácí duely sehraje s Plzní (zítra, 18.00), Zubřím (22. září, 18.00) a Karvinou (6. října, 18.00). „Los nám nepřál,“ řekl kouč. „Podzim bude těžký, se všemi nejsilnějšími soupeři hrajeme doma a ty vyrovnanější máme venku. Budeme muset zabojovat.“

Mužstvo posílili zkušení házenkáři Zdeněk Čadra z Hranic a Rostislav Brůna, který byl v německém Riese a je bratrem karvinského Michala Brůny. „Čadra by nám měl pomoci především v útoku, Brůna bohužel přišel se zraněním lýtka a začal trénovat až tento týden. Brali jsme je ale jako zkušené posily, měli by být našimi klíčovými hráči,“ uvedl Veřmiřovský. „Není to o prvním zápase, ale o tom, kam se chceme postupně posouvat v příštích letech, v příštích zápasech.“

Frýdek-Místek: kádr se změnil

Trenér Jiří Kekrt musel v týmu řešit devět změn. „Je to hodně, ale některé odchody byly předem jasné – jako v případě Krahulíka, Vaculy a Kirchnera,“ uvedl. „Pryč jsou i hráči, kteří bývali často zranění, ale to není nic překvapivého. Kádr doplnili převážně mladí hráči.“

Zkušenosti by měly přinést spojky Dalibor Mynář, který se po čtyřech letech vrátil z Kopřivnice, a Martin Stržínek, jenž přišel z Hranic, kde část minulé sezony promarodil.

Bylo složité dát mužstvo dohromady? „Vždycky to je složité, ale bereme věci tak, jak jsou, nehledáme v tom složitosti,“ odpověděl Jiří Kekrt. „Ne vše bylo ideální, hlavně pokud jde o zdravotní stav hráčů, ale to postihlo většinu mančaftů. Když bude vše v pořádku, měli bychom vzdorovat všem soupeřům.“