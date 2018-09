Skvělý druhý poločas házenkářům Jičína na obrat proti Dukle nestačil

O výsledku utkání rozhodoval první poločas. V něm se jičínským házenkářům nedařilo v koncovce a prohráli ho 9:12. „Základ jsme položili hned v prvním poločase, kdy jsme se ujali tříbrankového vedení a dokázali si sami v hlavě, že jsme schopní v Jičíně vyhrát,“ pověděl k úvodu utkání trenér Dukly Praha Daniel Čurda.

V druhém poločase se Jičín hodně zlepšil, když dokázal i vyrovnat. „Musím kluky pochválit za druhý poločas, kdy se dokázali vrátit zpět do zápasu, ukázala se jejich vůle a bojovnost. Samozřejmě i díky gólmanům, kteří nás podrželi a dali nám šanci se na Duklu dotáhnout, což nás však stálo síly,“ řekl pro změnu trenér Jičína Petr Mašát. A právě síly chyběly jeho svěřencům v koncovce utkání, když ji lépe zvládli hosté.

„Naše koncovky byly špatné, mohli jsme je dohrát do lepší situace a nebo je lépe zvážit, abychom alespoň na ten bod dosáhli. Myslím si, že i kdyby se hrálo do půlnoci, tak by přesto Dukla byla o ten krok před námi,“ dodal smutný Mašát. Nejlepším střelcem Jičína byl Jiří Dolejší, který v utkání zaznamenal sedm branek.

„Obrana celkem fungovala, ale v útoku jsme se hodně trápili, zejména proměňováním šancí, měli jsme spoustu technických chyb. Pořád jsme Duklu doháněli, byli jsme o ten krok pozadu a to nás opravdu stálo spoustu sil,“ uvedla spojka Jičína Dolejší. V dresu Dukly řádil Vojtěch Patzel. Ten se zastavil až na devíti brankách. Jičín tak ve třech odehraných duelech získal jen dva body.

Ovšem ty si připsal proti úřadujícímu mistrovi z Karviné. Navíc všechny zápasy byly s týmy, se kterými se počítá do boje o mistrovský titul. V příštím kole Východočeši přivítají znovu na domácí palubovce Hranice.