V boji o mistrovství světa bude házenkářům chybět i pivot Petrovský

„Je to pro nás oslabení. Oba dva hráči byli stabilními členy našeho kádru. Musíme se tím prostě nějak vyrovnat,“ řekl dnes novinářům jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

Reprezentanti se chystají na úvodní zápas play off v pátek v Plzni. Odveta se bude hrát 12. června v Rusku. K týmu se zatím nepřipojili obranář Jan Landa a brankář Petr Štochl, který se nečekaně vrátil do reprezentace.

„Honza Landa měl dnes pracovní povinnosti. Rádi jsme ho omluvili a od odpoledne už tady s námi bude,“ řekl Kubeš. „Petr Štochl dorazí později, protože měl včera velkou rozlučku v Berlíně. Doufáme, že nám pomůže hlavně v tom domácím zápase,“ dodal kouč.

Český celek se v play off pokusí potvrdit skvělé výkony z lednového evropského šampionátu, kde šestým místem vyrovnal nejlepší výsledek samostatné reprezentace na velké akci.

„Rusko je těžký soupeř. Házená tam má obrovskou tradici. Mají velký zájem se vrátit zpět na mistrovství, kde v posledních letech chyběli. Udělají stejně jako my vše pro to, aby postoupili. Je to soupeř na naší úrovni. Oba týmy mají velkou šanci postoupit, série bude vyrovnaná,“ mínil Kubeš.