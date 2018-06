Házenkářkám chybí bod k postupu. Budou v Mostě slavit?

Díky poslední výhře na Islandu 26:24 navíc Češky stále mají teoretickou naději, že by se i v případě porážky mohly stát s pěti body nejlepším týmem z třetích míst, který na šampionát postoupí spolu s prvními dvěma celky z každé skupiny.

„Nejlepší třetí nepřipadá v úvahu, o postupovém místě se bude rozhodovat mezi námi a Slovinskem. Myslím, že výhra na Islandu by nám mohla pomoci. Aniž bych ten zápas chtěl nějak snižovat, byla to především dobrá příprava na Slovinsko,“ uvedl v tiskové zprávě kouč české reprezentace Jan Bašný.

Ve středu v Reykjavíku český výběr rozhodl o triumfu v na půdě nejhoršího celku skupiny hned v samotném úvodu, kdy si vytvořil i sedmigólový náskok. Islanďanky po přestávce snížily až na rozdíl jedné trefy, ale vyrovnat se jim nepovedlo. Češky tak navázaly na domácí výhru 30:23 z úvodního vzájemného duelu z podzimu.

„Díky dobrému začátku jsme si vytvořili náskok šesti až sedmi branek. Do poločasu jsme dobře hráli v obraně i v útoku a dařilo se nám zápas udržet,“ ohlížel se za posledním výhrou Bašný. „Ve druhé půli to bylo trochu těžší, protože jsme nedokázali bránit jejich spolupráci střední spojky a pivotky, ale víceméně jsme tento zápas relativně v klidu dotáhli k výhře. Holky zaslouží absolutorium. Tým Islandu nebyl špatný, to už ukázal v posledním zápase se Slovinskem.“

Před posledním kolem kvalifikace o evropský šampionát ve Francii jsou v čele suverénní Dánky, v pěti zápasech neztratily ani bod. Češky mají 5 bodů za dvě výhry, remízu a dvě porážky, třetí Slovinsko má o bod méně s bilancí 1 výhra, 2 remízy, 2 prohry. Island je poslední se ziskem jediného bodu.

V nominaci českého výběru je pět hráček z kádru mistrovského Mostu: brankářka Dominika Müllnerová, spojky Sára Kovářová a Petra Maňáková a křídla Veronika Dvořáková a Dominika Zachová. Reprezentační opora Markéta Jeřábková, která po sezoně odešla z Mostu do maďarského Érdu, nakonec chybí. Sedmá nejlepší střelkyně prosincového světového šampionátu se sice zotavila z operace kolena, ale ještě není schopna hrát.

„Po první části přípravy jsme se po konzultaci s lékaři, fyzioterapeuty a samozřejmě se samotnou Markétou dohodli, že nemá cenu riskovat. Markéta ještě není schopná absolvovat házenkářskou přípravu, takže odjela domů. Nemá cenu ji tady dále držet a doufat, že by mohla ve středu nebo v neděli hrát. Nebylo to reálné,“ uvedl Bašný.

Ve středečním utkání na Islandu se musel obejít i bez zraněných Jany Šustkové a Petry Adámkové. Dodatečně proto povolal Hanu Kvášovou, dříve Kutlvašrovou.

Nedělní bitva se Slovinkami startuje v mostecké hale v 19 hodin, o dvě hodiny dříve bude otevřena fanzóna se soutěžemi nejen pro děti. Ke každé vstupence fanoušci získají zdarma čepici v národních barvách.