Bratři Brůnové se v házenkářské extralize postaví proti sobě

„Doufám, že se v utkání moc nepotkáme, protože mlátit mladšího bráchu by pro mě nebylo příjemné,“ usmál se karvinský Brůna.

„Ani bych se nedal,“ namítl kopřivnický Brůna. „Naopak se na to těším a doufám, že se na hřišti potkáme. Půjdeme do sebe se vším všudy.“

Bratři se shodli, že si proti sobě moc rádi zahrají. „Vždy je to zvláštní, když proti vám stojí někdo z rodiny,“ řekl Rostislav. „Nastoupíme proti sobě podruhé v životě. Po čtrnácti letech,“ připomněl Michal, který tehdy působil ve Frýdku-Místku a jeho bratr v Karviné.

„Určitě to bude hodně vypjaté, protože jak my, tak Karviná budeme chtít potvrdit dobrý vstup do soutěže,“ řekl Rostislav Brůna.