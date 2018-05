V Harrachově zavřeli můstky, skokani nemají kde trénovat

V Mamutí a velký můstek v Harrachově, dříve chlouba českého lyžování, už kvůli zchátralosti neslouží delší dobu. Nyní provozovatel uzavřel i areál středních můstků, kde v zimě trénovali skokani z celé republiky v čele s nejlepšími reprezentanty.

„Je to katastrofa. Největší pohromu to znamená pro mládež, která z finančních i časových důvodů nemůže jezdit za tréninkem do příhraničních oblastí Německa, jak to dělají reprezentanti,“ řekl šéftrenér Dukly Liberec Michael Georgiev, který je současně svazovým funkcionářem skoku na lyžích a severské kombinace. „Harrachov je pro nás jedním z klíčových areálů. V zimě jsou tam nejlepší klimatické podmínky, a to se nedá nijak nahradit.“

Ve skokanském areálu za hotelem Skicentrum stojí tři můstky. Podle posudku byl havarijní stav zjištěn u konstrukce můstku K90, nájezdu můstku K40, dále u věže trenérů a vleku.

„Tyto stavby nesmí být bez zajištění havarijního stavu používány, musí být uzavřeny pro přístup osob a v případě konstrukcí nájezdů musí být zajištěn prostor pod nimi pro riziko odpadávání zkorodovaných částí konstrukce,“ stojí v závěru posudku. Stavby jsou podle něj na konci životnosti a záchrana některých z nich by postrádala ekonomickou logiku.

„I když je to pro nás z pohledu sportovního i historického těžké rozhodnutí, prodlužovat agónii postrádá smysl. Z pohledu tréninkového procesu skokanů či sdruženářů a mládeže je to komplikace, protože budeme muset výpadek tohoto tréninkového centra nahradit,“ řekl k uzavření můstků šéf svazu lyžařů Lukáš Sobotka.

Stav harrachovského areálu řešila v březnu na svém výjezdu do Libereckého kraje i česká vláda. Na obnovu celého harrachovského areálu by bylo potřeba několik set milionů korun, situaci ovšem ztěžují komplikované majetkové vztahy. „Všichni čekali, že k uzavření harrachovského areálu někdy dojde, je opravdu v hrozném stavu. O nutnosti řešení se mluví už snad osm let. Věřím, že teď se konečně začne něco dít,“ doufá sportovní ředitel českých sdruženářů Tomáš Slavík.

Harrachovskou „devadesátku“ pravidelně využívala mezi závody česká reprezentace ve skoku i v severské kombinaci. Jiný můstek v republice přes zimu upravený nebývá, nájezd je navíc vybavený chlazenou stopou. Ještě vloni se tu konalo mistrovství republiky ve skoku, které vyhrál Roman Koudelka. Právě on drží rekord můstku výkonem 102,5 metru z léta 2006.

Teď si na harrachovských můstcích, jejichž historie sahá až do roku 1920, nějakou dobou nikdo nezaskáče. „Bude nám stát celá generace dětí, které bychom potřebovali udržet u sportu. Můstky K40 a K70 byly v provozu od prosince do března, a když nám vypadnou, je to obrovský problém,“ říká sportovní ředitel sdruženářů.

V létě poslouží skokanům v Libereckém kraji k přípravě můstky na Ještědu, v Lomnici či Desné. Kritické chvíle však přijdou v zimě. „O to víc se budeme snažit jednat s městem Liberec a s ještědským areálem, abychom měli v zimě pro reprezentaci a juniory nachystaný alespoň Ještěd,“ řekl šéftrenér Dukly Michael Georgiev. „Jen doufám, že někdo nebude zase říkat, že se to pro deset skokanů nevyplatí. Na mistrovství světa se nás totiž nikdo nebude ptát, kde jsme trénovali.“