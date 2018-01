Woods po návratu v San Diegu: Byl to velký boj, ale docela se mi dařilo

Dvaačtyřicetiletý Woods hrál v Kalifornii poprvé od loňského února, kdy kvůli bolestem zad odstoupil už po prvním kole z turnaje European Tour v Dubaji. V dubnu se poté podrobil už čtvrté operaci zad.

V San Diegu prošel čtrnáctinásobný vítěz turnajů kategorie major těsně cutem, což se mu povedlo po dvou a půl letech. Turnaj zakončil s výsledkem -3, v závěrečném kole poskočil o šestnáct míst.

„Myslím, že se mi celý týden docela dařilo,“ uvedl Woods, jenž skončil sedm ran za nejlepší trojicí. „Na výsledky jsem se tady docela nadřel. Nebylo to nic jednoduchého, žádný odpal doprostřed, pak přesun na green a dvěma putty do jamky. Byl to velký boj,“ dodal americký golfista, jenž si pochvaloval, že turnaj absolvoval bez bolesti.

Po čtyřech kolech mělo stejné skóre 10 pod par trio Day, Norén a Američan Ryan Palmer, které čekalo play-off. Hned na první dodatečné jamce odpadl Palmer, ale vítěze neurčily ani další čtyři jamky. Po pěti jamkách přerušila rozstřel tma, play-off bude pokračovat v pondělí od 19:00 SEČ.