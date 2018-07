Jistota, či drzé rány? The Open láká na pestrost golfových strategií

Z pozice světové golfové jedničky je favoritem Američan Dustin Johnson, dalšími adepty na vítěze jsou jeho krajané Brooks Koepka, Rickie Fowler, Rory McIlroy ze Severního Irska či Angličané Justin Rose a Tommy Fleetwood. Ale vyhrát může takřka každý z více než 150 golfistů, kteří mají právo účasti na slavném turnaji.

Třeba Tiger Woods, jenž bude při návratu po operacích zad hrát dvanáctý turnaj. Svými výkony naznačil, že by mohl myslet na patnáctý titul z turnajů kategorie major. „Každým turnajem se cítím trochu lépe a dá se říct, že už zase hraju golf. Když budu hrát čistě, tak kdoví, co přijde,“ usmál se Woods.

Vítěz The Open si v neděli vedle slavného Klaretového džbánu z celkové dotace 10,25 milionu dolarů odnese 1,89 milionu, v přepočtu 41,7 milionu korun.

Trojnásobný vítěz se na The Open, jak se turnaji zkráceně říká, stejně jako na Masters a US Open vrací po třech letech. „Na Carnoustie je mnoho nástrah, je třeba míč účinně trefovat a rány ve větru tvarovat,“ řekl Woods.

První major letos vyhrál na Masters Američan Patrick Reed. Na tradičně obtížném US Open obhájil titul Koepka, což na British Open dokázal naposledy Ir Pádraig Harrington, který slavil vítězství v letech 2007 a 2008.

Z roku 2007 je právě Harrington vítězem z Carnoustie. Tehdy v play off porazil Španěla Sergia Garcíu. „Krásou hřiště je, že se dá hrát mnoha způsoby, ale nakonec každý bude muset předvést odvážné, drzé rány,“ řekl Harrington.

A letos to bude platit nejspíš více než kdy jindy. Díku teplu jsou fairwaye velmi tvrdé, míče hodně odskakují a dlouho se kutálejí. K tomu se má přidat silný vítr. „Jestli to tak bude, tak to bude báječné,“ utrousil ironicky obhájce titulu Jordan Spieth z USA.

Momentky z tréninku na britské The Open na skotském hřišti Carnoustie.

Mnozí hráči, jako například Woods, nejspíš využijí při prvních ranách dlouhá železa a driver nechají v bagu. Naopak Koepka a Johnson patří do skupiny, která se dlouhých ran nebojí. „V silném větru to přidá metry,“ podotkl Koepka. „Železa budou z týčka hodně ve hře, ale driver může pomoci vyhnout se bunkerům.“

Pískové překážky jsou ve Skotsku nebezpečnější než jinde, proto se jim budou hráči snažit vyhnout. „Existuje pět tisíc způsobů, jak jamky hrát. Mám plán na každou variantu, s větrem v zádech, po větru, v dešti a mnoho jiných,“ nadhodil Reed. A jistě není sám. Kdo nakonec v neděli pozvedne ikonický Klaretový džbán?