Australský golfista Smith obhájil triumf na turnaji v Gold Coast

O třetí místo se podělili další Australan Matthew Millar s Angličanem Rossem McGowanem, který v závěrečném kole vylepšil s 63 ranami rekord hřiště.

Na Australian PGA Championship se podařilo zopakovat vítězství naposledy v roce 2001 Robertu Allenbymu. Smith šel do posledního dne s náskokem tří ran a nezlomily jej ani dvě bogey na úvodních čtyřech jamkách. Chyby ve zbytku turnaje napravil čtyřmi birdie a dohrál s celkovým skóre -16.

„Zahrál birdie, když potřeboval, zaslouží poklonu,“ řekl o deset let starší a zkušenější Leishman, který na Smithe velmi dotíral v úvodu závěrečného dne třemi birdie v řadě. „Mrzí mě, že jsem to nedotáhl, ale aspoň jsem to pořádně zdramatizoval,“ dodal 21. hráč světového žebříčku.