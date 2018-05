Pratonevoso. Velké finále Gira začíná. Může mi svědčit, říká Dumoulin

Na rozdíl od dalších dvou etap alpského triptychu nabízí ta dnešní pouze jedno obtížné stoupání. Přesto si i ona od organizátorů vysloužila čtyři hvězdičky z pěti možných.

Výšlap k lyžařskému středisku Pratonevoso čeká na jezdce na samém konci 196 kilometrů dlouhé etapy. Na 13,9 kilometrech má průměrný sklon 6,9 procenta, je stabilní, bez záludných ramp.

Ovšem náhlá změna terénu po 182 rovinatých kilometrech může cyklistům působit problémy.

A Giro ještě v žádném případě není rozhodnuto.

„Giro končí až v neděli v Římě! Ne dřív, ne jinde,“ připomíná obhájce titulu Tom Dumoulin, lídr stáje Sunweb. Ze druhé pozice ztrácí na vedoucího Simona Yatese 56 sekund a slibuje: „Budu v Alpách útočit. Musím.“

Stane se tak už dnes?

Patrně ano. Pokud na to bude mít nohy.

Dumoulin nezastírá, že ze všech tří alpských etap by tato měla jeho vlastnostem vyhovovat nejvíce: „Start a většina trati po rovině a potom až na konci dne velké úsilí na jediné hoře bez zrádných pasáží. To je typ etapy, ve které bych si měl vést dobře.“

Připomíná mu tu loňskou do Oropy, kterou ovládl, když v závěru dojel a předstihl Naira Quintanu.

„Cítím se dobře. Tak snad i na Pratonevosu něco předvedu,“ doufá lidr stáje Sunweb.

„Dumoulinova kondice je ještě lepší než na loňském Giru,“ soudí průběžně pátý Thibaut Pinot z týmu Groupama-FdJ. „Kdyby tu nebyl Yates, tak by Tom teď vedl i přesto, že letošní Giro má méně časovkářských kilometrů a tvrdší etapy než to loňské.“

Dumoulinův problém však spočívá v tom, že tu Yates je.

„A je silnější než loni Quintana,“ dodává Pinot.

Poté, co bez komplikací přestál i hektickou středeční etapu do Isea, obléká Simon Yates maglia rosa už jedenáct etap. Z aktivních cyklistů jej delší dobu nosili na Giru pouze Vincenzo Nibali (21 etap) a právě Tom Dumoulin (17).

„Má kondice je O.K. Jsem trochu unaven, ale kdo není?“ říká Yates. Výšlap na Pratonevoso dobře zná, otestoval si jej v přípravě na Giro, nebojí se ho.

Strategie Mitcheltonu by měla mít klasické obrysy. Ohlídat, kdo půjde do úniku, pak na rovině se Sveinem Tuftem, Samem Bewleym a Chrisem Juulem-Jensenem kontrolovat špici pelotonu. Načež Roman Kreuziger, Mikel Nieve a Jack Haig „doručí“ Yatese na Pratonevosu co nejvýš to půjde.

Zda jim při tom pomůže také Estéban Chaves, jehož forma nebyla v minulých dnech přesvědčivá, zůstává otázkou.

Nejeví se příliš pravděpodobným, že by se Yates pokusil o podobně dlouhý, zničující útok jako v etapě do Sappady.

„Není teď na mně, abych útočil a jel agresivně,“ vykládá Brit. „Nemusím udělat skoro nic. Budu jen sledovat Toma a další chlapce z celkové klasifikace a hlídat si je. Pojedu raději konzervativně a defenzivně. Nepotřebuju víc než minutu náskoku, kterou mám.“

Jeho sportovní ředitel Matt White věří, že Mitchelton-Scott může těžit i ze soubojů cyklistů, kteří se chtějí probít na konečné stupně vítězů: „Budou na sebe útočit navzájem a vzájemně se tím vyčerpávat.“

Třetí příčku zatím drží Domenico Pozzovivo z Bahrainu Merida se ztrátou 3:11 minuty. Čtvrtý Chris Froome ztrácí 3:50 a pátý Thibaut Pinot 4:19 minuty. Přičemž na stupně vítězů stále pomýšlí i v bílém dresu jedoucí Miguel Ángel López, jenž má na sedmé příčce odstup 5:37 minuty.

Ovšem spokojí se pětinásobný šampion grandtourových podniků Chris Froome s „pouhým“ bojem o stupně vítězů?

„Pro Chrise není pódium špatný výsledek. Přesto stále doufá ve víc,“ říká Nicolas Portal, sportovní ředitel Sky. „Nepřejeme Yatesovi, aby se zlomil, ani to příliš neočekáváme, ale pokud se tak stane, chceme na to být připraveni. Bude to v nejbližších třech dnech fyzická i psychická bitva.“

Froomova výkonnost byla zatím nekonzistentní, vytrvale ztrácel čas v horských etapách, ale zároveň také vyhrál na Zoncolanu. Povedla se mu úterní časovka a po středeční etapě byl i v dešti pozitivně naladěn, když líčil: „Dnes to bylo závodění jako za juniorských let, od začátku až do cíle nonstop. Ale cítím se dobře. Před námi jsou tři opravdu tuhé dny. Dám do nich všechno a uvidíme, kam mě to v Římě vynese.“

Teprve potřetí hostí Pratonevoso dojezd etapy Gira.

V roce 1996 zde zvítězil Pavel Tonkov.

V roce 2000 pak Stefano Garzelli.

Oba jsou zapsáni i v análech celkových vítězů Gira.

Kdo vstoupí do jejich stop dnes?