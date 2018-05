Štybar jako ryba ve vodě: Těžký den, hektický konec, úžasný Viviani

Pro českého mistra tak radostně končil těžký den v komplikovaném terénu, během nějž se dvakrát i sám probil do úniku - oba však byly posléze zlikvidovány.



Byla to etapa mnoha útoků. Od startu jste v ní v podstatě nevydechli, že?

Hned na prvním stoupání po startu jsme zůstali s Eliou a jako tým jsme ho převezli zase dopředu. Ovšem jeho forma je nadále výborná, podobná jako první týden. Má už čtyři vyhrané etapy, to je úžasné.

Jak to viděl Elia Viviani: Ještě že jsem odešel ze Sky „Máme tým kolem mě skvěle postavený. Překonal jsem potíže z etapy do Imoly a potvrdil úroveň, jaké jsem letos dosáhl. Před spurtem jsem si nejprve myslel, že využiji Benetta a skočím za jeho kolo, ale potom jsem se rozhodl využít mé parťáky. Zdeněk Štybar spurt výborně rozjel a potom jsem na rozdíl od jiných etap mohl využít i Fabia Sabatiniho, kterého v Eilatu odstavil ze spurtu defekt a v Nervese technické potíže. Vyhrál jsem letos na Giru tolik etap, kolik deset let žádný Ital nevyhrál. Nikdy by se mi to nepovedlo, kdybych nezměnil tým a neodešel ze Sky do Quick-Stepu.“

A vy jste pro něj sehrál v koncovce opět důležitou roli. Spurt tedy vyšel podle plánu?

No... Elia původně ani nechtěl rozjet vláček a rozhodl se, že do spurtu vjede za Samem Bennettem. Jenže nakonec to bylo na protivětru tak moc hektické, že jsme k němu i s Fabiem Sabatinim najeli a 1300 metrů před cílem jsem šel na špici.

Tam jste coby bývalý cyklokrosař na mokré silnici vypadal jako ryba ve vodě. Navzdory kalužím, které se po krátkém prudkém lijáku objevily.

Já to spíš bral tak, že si tam vepředu v těch zatáčkách trošku odpočinu oproti ostatním. Proto jsem potom mohl jet i trochu delší špic než normálně.



Dvakrát jste předtím během etapy šlapal v úniku, nejprve v početném, 22členném. Kdy jste pochopil, že z něj nic nebude?

Nejdřív mi nahlásili, že proti nám tahá špici balíku jeden kluk z Treku. Jenže další zpráva zněla, že už tam tahají tři kluci. Tak jsem si řekl: Tohle asi bude těžké. Přesto jsem dál věřil, ta naše skupina byla dobrá a silná, i kluci z Bory v ní měli zastoupení. Ale možná proto, že v ní měli lidi i některé týmy z popředí celkového pořadí, ji ostatní nenechali ujet.

Podruhé jste se probil před peloton do pětičlenné skupinky šest kilometrů před cílem. Nebo to bylo spíš tak, že jste ten únik jen sjížděl, aby potom mohl spurtovat o etapu Viviani?

Tak trochu obojí. Znovu tam měla zastoupení i Bora, byli tam také Gesink a Brambilla, kvalitní závodníci. Považoval jsem to za dobrou šance i pro mě, i když jsem věděl, že závěr bude proti větru. Ale proto, že jsme jeli na mokru, jsem si říkal, že by nám to mohlo vyjít.

JEŠTĚ JÁ! Po Eurosportu se hlásila o rozhovor se Štybarem i reportérka francouzského sportovního televizního kanálu L'Equipe.

Nevyšlo, zato Vivianiho spurt vyšel na jedničku. Máte díky tomu pojištěný jeho fialový dres, teď ho budete hlídat jen na prémiových spurtech tří horských etap.

To ano, ale ještě nejsme v Římě. Musíme zůstat absolutně koncentrovaní.

K tomu vás vede i loňská vzpomínka na vašeho sprintera Marcela Kittela na Tour? Ten také suverénně vévodil bodovací soutěži, jenže potom nepřejel Alpy a výsostný dres ztratil.

Tak na takový scénář radši ani nemyslím.