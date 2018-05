Kreuziger o Yatesově ztrátě: Nedělal bych z toho žádnou vědu

Na trati Kreuziger nepozoroval na Yatesovi, lídrovi týmu Mitchelton-Scott i celého závodu, žádné větší známky únavy. „Vypadal v pohodě. Tohle je poprvé, co se na tomhle Giru někde zasekl. Nedělal bych z toho žádnou vědu.“

Stále růžový Yates posléze na tiskové konferenci pragmaticky sděloval: „Prostě jsem dnes neměl nohy, když Froome, Dumoulin a Pozzovivo zaútočili, to je vše. Ale pořád vedu, a to je pozitivní.“

Stáj Mitchelton-Scott měla v plánu pustit tentokrát před peloton početnější skupinu, která si to na Pratonevosu rozdá o etapové prvenství. ¨

„Po startu skutečně odjela veliká skupina dvanácti lidí, která nám vyhovovala, protože v ní nebyl nikdo nebezpečný pro celkové pořadí. Nejlepší z uprchlíků, Němec Schachmann, měl v celkovém pořadí ztrátu 38 minut,“ popisoval Kreuziger.

„Potom jsme usilovali o to, aby měl únik k dobru mezi 15 a 20 minutami, což Sam Bewley a Svein Tuft zvládli na čele balíku perfektně. A my ostatní jsme se snažili být kolem Simona.“

V závěrečné fázi 13,9 kilometru dlouhého finálního stoupání už ovšem Yates zůstal sám, když musel čelit útokům. „My jsme ale věděli, že tohle je kopec, který sedí Dumoulinovi a že tudíž hrozí, že se na nás bude Dumoulin snažit najet nějaký čas, což se i potvrdilo,“ říkal Kreuziger.

ŽÍZEŇ. Jan Hirt a masérka týmu Astana v cíli na Pratonevosu.

„Simonovi naopak úplně nesvědčí, když z takového tempa - netempa po rovině najednou najedeme do jediného kopce a ten se jede až do cíle na doraz.“

Z Britova 56sekundového náskoku v celkovém pořadí tak po dnešku zbyla přesně polovina. Giro se pořádně zauzlilo. “Ale stále jsou před námi dva velmi tvrdé dny. Zítřek bude důležitější,“ zdůraznil Kreuziger. „Těch kopců bude v pátek spousta a prudších, to Simonovi svědčí mnohem víc. Teď musí jen dobře zregenerovat.“

Nejlepším českým cyklistou v pořadí na Pratonevosu byl na 37. místě etapy Jan Hirt, který dojel o 3:38 minuty za nejlepšími z favoritů Gira. „Dumoulin najel na Yatese půl minuty? Tak to jsem překvapený,“ pronesl Hirt na informaci o bitvě prvních dvou mužů celkové klasifikace.

Vzápětí přemýšlel: „Ale nikdo nevíme, co s Yatesem doopravdy bylo. Může to být i nějaká hra. Nemyslím si, že by šlo o výraznou únavu. V dalších dnech se budou nadělovat mnohem větší časové rozestupy.“



To je podle Hirta pozitivní zpráva i pro lídra jeho týmu Astana, kolumbijského cyklistu Miguela Ángela Lopéze. Ten už na Pratonevosu unikl dalším jezdcům na celkovou klasifikaci a pojistil si tím svůj bílý dres nejlepšího mladíka. Český pomocník nadále doufá, že López může zaútočit i na celkové stupně vítězů, od nichž ho nyní ze 6. místa dělí 2:09 minuty.



A pocit z vlastní formy? „Dnes je asi lepší,“ řekl Hirt. „Jenže dnes se nejelo naplno po celý den, ale až na posledním kopci. Podle dneška se těžko hodnotí. Teprve další dva dny budou rozhodující. Tam něco zkusím a uvidím.“