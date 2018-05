Dumoulin opět v růžovém, Froome ztratil. Kreuziger nejlepším Čechem

Kromě Chrise Frooma upadli při dopolední prohlídce trati i Miguel Ángel López. Lídr Astany nakonec do časovky vyrazil z ošetřeným levým kolenem. Do cíle dorazil na 61. místě s mankem 56 sekund. Daleko hůře dopadl Konstantin Sivcov. Zkušený Bělorus musel být dokonce převezen do nemocnice a stal se vůbec prvním odstupujícím závodníkem. Domenico Pozzovivo, lídr týmu Bahrajn Merida, tak přišel o jednoho z dvorních pomocníků.