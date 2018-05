Favorit Viviani poražen. Hromadný spurt na Giru zvládl nejlépe Bennett

Před další rovinatou etapou se sprinterské týmy napříč pelotonem shodovaly: „Musíme vyzrát na Vivianiho.“

Italský rychlík týmu Quick-Step si na 101. ročníku Gira připsal už dvě vítězství. A vždy byla suverénní. Vítězný hattrick ale musí Ital odložit.

Výborný taktický výkon totiž předvedl Sam Bennett. Irský cyklista se v závěrečných kilometrech urputně držel zadního kola největšího favorita.

Viviani se ještě tři kilometry před cílem pohyboval se svou modrou smečkou na zadních pozicích hlavní skupiny, i tehdy byl jezdec Bory neustále přilepen na jeho zadním kole.

Tolik věřil jeho taktice.

Vyplatilo se.

Zbývalo 800 metrů do cíle, kdy se lídr bodovací soutěže ocitl vpředu. Vláček mu tehdy rozjížděli ještě tři týmoví kolegové.

Ani početní výhoda ale na třetí etapové vítězství nestačila. Bennett nechal Vivianiho rozjet celý spurt, v klidu vyčkával a až v závěrečných metrech se před hlavního soka dostal.

“Jsem opravdu šťastný. Zkoušeli jsme to v předchozích sprintech, ale nikdy nám nevyšlo správně načasování,“ řekl v cíli Bennett. Tým odvedl fantastickou práci. Je velmi těžké zůstat na kole Vivianiho, chtěli to všichni. Tvrdě jsem o to bojoval.“

V čase vítěze projel cílem i Roman Kreuziger, který celý den chránil s dalšími týmovými kolegy růžový dres Simona Yatese.

„Závěr byl hodně hektický. Na posledních kilometrech bylo několik tmavých tunelů, což by se stávat nemělo, protože jedete přes 70 kilometrů v hodině a nevidíte na dvacet metrů před sebou. Naštěstí se nikomu nic nestalo a byla to poklidná etapa,“ řekl Kreuziger.



Zdeněk Štybar, jenž pracoval pro Vivianiho těsně před závěrečným spurtem, dorazil do cíle se ztrátou 38 sekund. Jan Hirt v dresu Astany poté nabral manko minuty a 31 sekund.

Jak se vše odehrálo

Noční přesun. Až po půlnoci se cyklisté dostali do postelí po cestě lodí ze Sicílie na italskou pevninu. I proto sedmá, rovinatá etapa z Pizzo podél pobřeží do Praia a Mare měřící 159 kilometrů startovala až v půl druhé odpoledne.

Achtung! Panzerwagen ujíždí. Když se Tony Martin ocitl ve čtyřčlenném úniku ihned po startu, peloton okamžitě zmerčil a začal bít na poplach. Do čela se vysunuli jezdci Quick-Stepu, náskok pomáhal stahovat i Zdeněk Štybar. Šance pláchnout hlavní skupině se tak čtyřnásobnému mistru světa v individuální časovce rázem rozplynuly.

Střídání. Martina v úniku vystřídal týmoví kolega Maximum Bělkov. Ten už od pelotonu dostal zelenou. Na čele se tak vytvořila tříčlenná skupina – kromě ruského cyklisty tu ještě šlapal Irizar (Trek) a Ballerini (Androni).

Tank znovu útočí. Tony Martin se úvodním nezdarem nenechal odradit. Patnáct kilometrů před cílem hlavní skupina pohltila trio uprchlíků. A okamžitě z pelotonu vypálil jezdec Kaťuši. Přidal se k němu i kolega a další vynikající časovkář Alex Dowsett. Leč vše bylo marné.



Quick-Step vzadu. Podobně jako v předchozích etapách vsadili jezdci belgické stáje na stejnou taktiku: na kótě pěti kilometrů před cílem se Viviani a spol. pohybovala okolo dvacátého místa. Až těsně před cílem se posunuli dopředu.

Marná snaha. Boj o zadní kolo Vivianiho vyhrál Samuel Bennett. A Ir výhody náramně využil v rozhodujícím spurtu. Bora tak po čtvrteční smolné etapě (jezdec na celkové pořadí Formolo výrazně ztratil) slavila na letošním Giru první úspěch.