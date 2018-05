Froome na Giru: útok na historický hattrick, ale i nedořešená kauza

Ale právě tento britský cyklista se současně nachází v situaci, která je všechno, jen ne normální. Do Izraele odletěl zahalen mlhou kritiky, otázek a chybějících odpovědí.

Může se stát po Eddym Merckxovi a Bernardu Hinaultovi třetím cyklistou v historii, jenž bude aktuálně šampionem všech závodů Grand Tour, tedy Tour, Vuelty a Gira.

Metu, na niž zaútočí, nazvala britská média „Tiger Slam“. Inspirovala se Tigerem Woodsem, který také držel najednou tituly ze všech golfových grandslamů, přičemž je získal ve dvou různých letech.

Froomův útok na cyklistický hattrick by mohl být strhujícím příběhem. Bohužel, od samého počátku je to příběh s rušivými podtóny.

Má vůbec právo startovat?

Ano, pravidla to povolují, přestože jeho salbutamolová kauza z loňské Vuelty stále není dořešena.

Tehdy v jeho moči nalezli po 18 .etapě dvojnásobek povoleného limitu této látky. „Já však neudělal nic špatně. Věřím, že budu plně očištěn,“ vytrvale opakuje.

„Je to frustrující“

Froome je astmatik, běžně používá inhalátor. Po zmrzlé a bolavé 17 .etapě Vuelty údajně navýšil běžné dávkování na radu lékaře, který jej ujistil, že i tak se udrží v povolených mezích. Což se nestalo, místo přípustných 1000 nanogramů na mililitr mu jich naměřili 2000.

V současnosti se tým Sky snaží vědecky doložit, že Froomovo tělo občas hůře vstřebává lék na astma, a proto byl překročen limit.

Brit byl testován 7. září, výsledek pronikl na veřejnost až 13. prosince. A dodnes se kauza řeší.

Ať už bude její vyznění jakékoliv, i podle britského listu Guardian může mít „ničivý“ dopad na Froomův čistý štít. Vždyť tolikrát v minulosti jej podezíraví odpůrci především na Tour obviňovali z nekalých praktik a on se vždy ohnivě bránil slovy: „Můj žlutý dres obstojí zkoušku časem.“

Letos se i na trénink musel soustředit v atmosféře všeobecné nedůvěry. „Nebylo to jednoduché,“ přiznává. „Ale předchozí útoky, jimž jsem byl během kariéry vystaven, mi pomohly, že jsem se naučil blokovat v hlavě rušivé momenty a koncentrovat se na úkol, který mám zrovna před sebou.“

A tím je vyhrát Giro.

Přijmou ho fanoušci? Prominou a zapomenou jako v minulosti u jiných hvězd? Nebo budou pískat?

„Chápu, že někteří lidé mi nevěří,“ říká Froome. „S ohledem na vše, co se událo v minulosti cyklistiky, si tito lidé myslí: A teď se to děje znovu, historie se opakuje. Nemohu jim dostatečně vysvětlit, že můj případ nemá stejný scénář. Což je pro mě frustrující.“

Organizátoři Gira mu loni na podzim údajně nabídli i startovné 1,4 milionu eur, byť tuto informaci popírají. Nyní si však ředitel závodu Mauro Vegni posteskl: „Proces řešení Froomovy kauzy je extrémně pomalý. Nejvyšší čas změnit pravidla.“

SE SYNEM NA PÓDIU. Chris Froome slaví čtvrtý titul z Tour se synem Kellanem.

Ta stávající dávají Vegnimu jednu jistotu. Salbutamol má specifické postavení na listině zakázaných prostředků, tudíž nehrozí, že v případě Britova vítězství by mu byl titul dodatečně odebrán, i kdyby jej po skončení Gira v salbutamolové kauze shledali vinným. Přišel by „pouze“ o titul z Vuelty 2017 a případný distanc by mu platil až ode dne vynesení rozsudku.

Zatím platí Froome za favorita Gira číslo 1. A to i přesto, že žádný ze tří přípravných závodů nevyhrál - stejně jako loni před Tour.

Ani mu o to nešlo.

„Nebylo účelem, aby měl přípravu příliš tvrdou a vítězil už před Girem,“ říká jeho sportovní ředitel Nicolas Portal. „Vrcholná forma mu po Giru musí vydržet i na Tour.“

Dělo nejtěžšího kalibru

Naposledy skončil v dubnu na závodě Kolem Alp čtvrtý, o 16 vteřin za vítězným Francouzem Pinotem. „Věřím, že na Giru bude Froome ještě lepší,“ říkal poté Jan Hirt, který jej tam pozoroval.

Postaví se tu proti němu obhájce titulu Tom Dumoulin z týmu Sunweb, jenž sice neměl oslnivé jaro, ale i tak první ostrý střet těchto velikánů na kolbišti Grand Tour jitří fantazii fanoušků. „Náš souboj určitě dodá závodu větší dynamiku,“ tvrdí Froome.

Ovšem rozhodně nebude bitva o titul jen o nich dvou. Jsou tu Ital Aru, Kolumbijci Lopéz a Chaves, další Brit Simon Yates, Francouz Pinot.

Stáj Sky vyšle 32letého Frooma do tažení za růžovým trikotem s mimořádně zkušeným podpůrným týmem, jehož věkový průměr činí 31 let, s vrchaři Henaem, de la Cruzem, Poelsem i Elissondem.

DOČKAL SE. Chris Froome nakonec přece jen ovládl španělskou Vueltu.

„Vyhrát Giro je pro nás obrovskou motivací,“ vykládá manažer týmu Dave Brailsford.

Italský závod zůstává jedinou Grand Tour, kde nejbohatší stáj světa nikdy nezvítězila. Marně tu mířila na titul s Wigginsem, Uranem, Portem, Landou či Thomasem.

Nyní tedy generálové Sky nasazují dělo nejtěžšího kalibru.

Byť s poněkud odřenou hlavní.