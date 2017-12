Koukalová opustila tým. Tréninky ve Švédsku nikam moc nevedly, řekl Rybář

Původně ona i trenéři věřili, že jí působení u národního týmu psychicky pomůže, přestože fyzicky stále není schopna závodit a bolesti lýtek neustupují. Proto byla na tréninku a coby divák i při závodech ve švédském Östersundu. Plán zněl, že se s dalšími reprezentantkami přesune také do Hochfilzenu a Annecy, na další dvě pohárová kola.



Nestalo se tak.

Ondřej Rybář nyní u hochfilzenských tratí vysvětluje: „Gábina tu s námi není. Byla v Östersundu, ale ty tréninky tam vůbec neprobíhaly, jak jsme si představovali. Na rovinu mohu říct, že to nikam moc nevedlo. Takže nemělo smysl, aby tu byla dál s týmem a protloukala se závodním programem. Odjela proto do Obertilliachu, kde bude sbírat psychické a fyzické síly. Uvidíme, jestli se něco ještě pohne.“

Po individuální přípravě v Obertillachu by se mohla na Vánoce přesunout za dalším individuálním tréninkem do Anterselvy.

„Klid jí může prospět, aby si spoustu věcí srovnala v hlavě,“ připustil Rybář.

Gabriela Koukalová stále živí naději, byť podle současných indicií velmi malou, že by se mohla dát dohromady do začátku olympijských her v Pchjongčchangu. Po deseti dnech, strávených v Östersundu, své následné kroky dlouze rozebírala i se svazovým šéfem Hamzou.

Existuje mnoho variant, například i ta, že kdyby se její stav přece jen zlepšil, mohla by i bez předchozích startů v závodech odcestovat do Koreje a tam závodit jen ve štafetě, která je kratší než další disciplíny.

Trenéři se každopádně musí připravovat také na variantu olympijských her a tím pádem i ženské štafety bez Koukalové. V Hochfilzenu bude od pátku startovat hned šest reprezentantek, z nichž by v případě absence české jedničky na hrách měla být složena finální čtveřice: Vítková, Puskarčíková, Charvátová, Jislová, Zvařičová a Davidová.

„Máme tu šest holek, abychom hledali ideální sestavu štafety pro tenhle svěťák a aby holky daly vědět, kdo si pozici ve štafetě zaslouží,“ řekl Rybář.

Rozhovor s prezidentem Českého svazu biatlonu, Jiřím Hamzou (23.11. 2017):