Koukalová dál netrénuje naplno. Psychika dostává zabrat, říká Rybář

Necelé dva měsíce zbývají do startu sezony, čtyři do olympijských her. Reprezentace ve středu letí na soustředění do slovinské Pokljuky, ale vítězka Světového poháru z předminulé sezony Koukalová má speciální program na Dachsteinu. Světovou šampionku trápí v přípravě lýtka více než tři měsíce. Pět týdnů v létě netrénovala vůbec a nyní může jen omezeně.

„Bohužel se to táhne strašně dlouho. Ať hledáme příčiny jakékoli, tak tam prostě zdravotní problém je. Ani nejsem schopen říct, jak dlouho potrvá stav, kdy budeme muset velice improvizovat, a netěší mě to. I psychických sil ubývá a i Gábina toho má v tomto směru taky dost,“ podotkl Rybář.

Aktuálně není Koukalová podle šéftrenéra připravena na boj s konkurencí. „Určitě to není na závodění ve Světovém poháru,“ řekl, ale na druhou stranu nepanikaří. „Nebudu malovat čerta na zeď. Snažíme se udělat, co to jde. Tohle jsou věci, za které asi nikdo nemůže, a musíme mít trpělivost, aby problém odezněl a pustil ji do plné přípravy.“

Světový pohár začne v Östersundu 26. listopadu smíšenou štafetou a naplno se rozjede o tři dny později. Otázkou je, bude-li Koukalová na startu. „Momentálně jsme ve fázi, že jsme tohle pustili úplně z hlavy. Neřešíme, jestli to bude Östersund, Hochfilzen, Le Grand Bornand nebo olympiáda. Je potřeba, aby se dostala do stavu, že lýtka přestanou bolet a bude moct trénovat bez omezení,“ podotkl Rybář.

Gabriela Koukalová při poradě s šéftrenérem Ondřejem Rybářem.

Podle šéftrenéra by ještě čas neměl závodnici ani realizační tým stresovat. Faktem ale je, že nápor na psychiku to pro všechny je. „Pro vrcholového sportovce uteklo času dost a trénink byl hodně improvizovaný. Je to olympijská sezona, Gábina má velkou motivaci a o to je to možná náročnější. Psychika dostává zabrat.“

Koukalová by se měla z Dachsteinu přesunout za týmem do Pokljuky, ale ani to není jisté. „Protože se musí reagovat na aktuální stav. Den je to lepší a další horší. Není to příjemné a z čeho by se dalo odrazit do dalšího plánování,“ dodal Rybář.